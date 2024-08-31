ANKA

İzmir’de bir sokak söyleşisinde Instagram’ın erişime engellenmesini eleştiren Dilruba Kayserilioğlu, söylediği sözler nedeniyle yoğun tepki çekmişti.

Sokak röportajında Dilruba Kayserilioğlu, AK Parti'ye oy verenlere 'gerizekalı' demişti.

Sarf ettiği sözlerin ardından tutuklanan Dilruba, 30 Ağustos'ta tahliye edilmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bu yıl 93.'sü düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı’nın açılışında konuştu.

Programın onur konuğu ise Dilruba Kayserilioğlu oldu.

"CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİK"

Dilruba'ya teşekkür eden Özel şu ifadeleri kullandı:

Ben yerel seçimlerde sonra birkaç ziyaret ve açılış dışında uzun süre İzmir’de olamadım. Bugün burada olmak kıymetli. Ben bugün burada bizimle olan birini anmak istiyorum. İzmir zaman zaman haklı tepki gösteren, hak ettiğini almadığında sözünü esirgemeyenlerin kenti. İzmir’de bir kardeşimiz bir mikrofona birkaç şey söyledi. Biz dün onu cezaevinde ziyaret ettik. Ben çok emin bir şekilde şunu yaptım. Cezaevine gidip de kapının önüne çıkıp da şunu da yapacağız, onu da yapacağız demek yerine ‘Haksızlığa itiraz etmek önemli bir melesidir.