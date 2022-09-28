Özgür Özel: Dilşah Ercan’a sahip çıkmadık

Mersin’deki saldırıyı gerçekleştiren kadın terörist Dilşah Ercan’a Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer veren CHP, “CHP’nin Gazetecisi” suçlamalarını reddetti. Özgür Özel, “Biz sahip çıkmadık” dedi.

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine 26 Eylül gecesi PKK'lı 2 kadın terörist tarafından saldırı düzenlendi, çıkan çatışmada 1 polis memurumuz şehit oldu.

Kadın teröristler etkisiz hale getirilirken, onlardan birinin Zozan Tolan kod adlı “Dilşah Ercan” olduğu belirlendi.

Dilşah Ercan hakkında dikkat çeken bir bilgi ortaya çıktı.

CHP’nin raporundaki terörist

Teröristin, CHP'nin “Türkiye'nin en büyük açık cezaevi” olarak itham edildiği Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda gazeteci olarak yer aldığı görüldü.

Raporda, PKK- örgüt üyeliği suçlamasından hükümlü olduğu belirtilen Dilşah Ercan'ın, Şakran Kadın Kapalı Cezaevi'nde olduğu aktarıldı.

Raporu hazırlayanlardan birinin de CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel olduğu anlaşıldı.

“Şehidimiz üzerinden bir siyaset yapılıyor”

Özel, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek; Dilşah Ercan'ın isminin, partisinin 2013'te yayınladığı 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda yer almasıyla ilgili konuştu.

CHP’li Özel, “Şehidimiz üzerinden bir siyaset yapılıyor. Şehit acısı; bir aileye, bir şehre düşmüş, bir ülkeye düşmüş en büyük acıdır. Bu acıyı istismar etmek ve bundan bir siyaset çıkarmaya çalışmak en basit deyimle tükenmişliğin ve çaresizliğin göstergesidir. Nice tükenen iktidarlar, nice çaresiz iktidarlar gördü bu Meclis; ama hiçbirisi giderken Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı kadar çirkefleşmedi.” ifadelerini kullandı.

“Ne sahip çıkmışız ne baş tacı etmişiz”

Bir rapor üzerinden, CHP'ye yapılan saldırıları, iftiraları kabul etmediklerini belirten Özel, “Bazı gerçeklere değinmek, bazı gerçekleri açıklamak lazım. Bir terörist var. İçişleri Bakanlığı'nın şu ana kadar söylediğine göre; polisimizin şehit edildiği saldırıdaki intihar bombacısı ve bu kişinin ismi CHP'nin 'Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda geçiyor. 1'inci rezalet şu; biz bu kişilerle görüştük ancak 188 kişiyle görüşemezdik. İfadesi sırasında kendi mesleğini 'gazeteci' olarak söyleyenlere mektup yazmışız, cevap gelmiş. Cevapları sansürlememişiz aynen yayınlamışız. Bu isme daha sonra ne sahip çıkmışız ne baş tacı etmişiz ne gitmişiz ne görüşmüşüz." diye konuştu.

Suç duyurusunda bulunacaklar

DHA'da yer alan habere göre konuyla ilgili suç duyurularında bulunacaklarını aktaran Özel, “Huyumuz değil; ama yapacağız. Genel merkezimiz tarafından 'CHP'nin gazetecisi' diye bir terör örgütünün mensubu bir teröristi gösteren o manşeti atanlar, o gazeteler, o gazetelerin bütün sorumluları bu konuda televizyonda konuşanlara takır takır suç duyurusunda bulunacağız. Ayrıca tazminat davası açacağız. Bütün tazminatları şehit ailelerine vereceğiz. Bu suçun zaman aşımı seçimden sonraya da yetiyor kardeşim. Bugün işlem yapılmazsa yarın işlem yapılacak.” dedi.