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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, olası bir seçim ve Devlet Bahçeli'nin açıklamaları sonrası Doğu Anadolu ve Güneydoğu ziyaretine başladı.

Özel'in ilk durağı Diyarbakır oldu.

Özel, Diyarbakır Havalimanı’nda partililer tarafından Kürtçe şarkılar eşliğinde karşılandı.

KÜRTÇE ŞARKILARLA KARŞILANDI

Özel, daha sonra konvoy eşliğinde kalacağı otele geçti.

Özel, yarın Diyarbakır’da kadın sivil toplum kuruluşları ile kahvaltıda bir araya gelecek.

Ardından Diyarbakır Valiliği, Sur ilçesinde esnaf ziyareti, fabrika işçileriyle öğle yemeği, Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, CHP İl Başkanlığı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ziyareti ve Kent Konseyi Toplantısı’na katılacak.

Özel'in Diyarbakır'dan sonra sırasıyla Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van’ı ziyaret etmesi bekleniyor.

AHMET TÜRK'LE DE GÖRÜŞECEK

Ayrıca CHP Lideri Özel'in programında en dikkat çekici ziyaret ise DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile olacak.

DEM Parti'nin kararlarında ağırlığı bulunan Ahmet Türk, CHP Lideri'nin bu ziyaret talebine olumlu geri dönüş verdi.