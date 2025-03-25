Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı talimatları duyurdu

Haber Merkezi

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasıyla birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyaset üretme konusunda yetersiz kaldı.

Çareyi sokakları karıştırmakta bulan Özgür Özel, eylemcileri meydanlara çağırdı ve polisleri hedef gösterdi.

Ancak eylemciler de artık sıkıştı.

Özgür Özel, ilk fırsattı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

YENİ YOL HARİTASI

Bu görüşmede yaşanan olaylar masaya yatırıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun talimatlarının ardından Özgür Özel yeni yol haritasını açıkladı.

Buna göre; camilerde alkol içip duvarlarına işeyen eylemcilere karşı tedbirler alınacak.

Sokakların karıştırılması CHP'ye olan antipatiyi artırdığı için eylemler durdurulacak.

İFTAR SOFRALARI KURUN TALİMATI

Ramazan boyunca muhafazakarların gözünü boyayabilmek için iftar sofralarını kurulacak.

Çocuklar için farklı aktiviteler sağlanacak.

Ramazan Bayramı'nda bayramlaşma törenleri düzenlenecek.

Boykot kararı da CHP içerisinde tartışmalara neden oldu.

Boykotla birçok gencin işsiz kalabileceği tehlikesi yeni fark edildi. Boykot konusunu da gündemde düşürme kararı alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı bu talimatları kamuoyuna açıkladı.