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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmak için her fırsatı değerlendirmeye çalışan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu skandallarla gündemden düşmüyor.

Son olarak Kıbrıs'taki Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne geçişinde, yeterlilik, usul ve kontenjan bakımından şaibe tespit edilen İmamoğlu hakkında 'evrakta sahtecilik' soruşturması başlatılmıştı.

DİPLOMASI İPTAL EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle inceleme başlatan İstanbul Üniversitesi kararını verdi.

Okullar arası geçişte şaibe tespit edilirken İstanbul Üniversitesi, İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN YANIT

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaline ilişkin yaşanan son dakika gelişmesi sonrası açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bu alınan karar, hem kararı alanların İstanbul Üniversitesi gibi 1453 yılından beri faaliyette olan bir kurumun tarihine bir kara leke olarak geçmiştir.” dedi.

Özgür Özel'in Cumhuriyet'e yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

"KARARIN İPTAL EDİLECEĞİNE BEN İNANIYORUM"

Ama kimse enseyi karartmasın. Sonuçta bu bir idari işlem ve ne baskılarla bu kararın aldığını biliyoruz.



İdari yargı bakımından zaman geçirilmeden hak aranacak. Kararın iptal edileceğine ben inanıyorum.



Ayrıca Anayasa Mahkemesi yine benzer bir konuda kişinin kendi hilesi olmamasından dolayı iptal edilen diplomanın geri verilmesine hem de bir ay süre içerisinde bu işlemin yapılması için verdiği bir karar.

"KİMSE ENSEYİ KARARTMASIN"

Ekrem Başkan’dan önceki yıl birçok kişiye bu imkan sağlanmış. 28 kişiyle ilgili toplu bir karar alınıyor.



Biz bunun idari yargıdan döneceğine inanıyoruz. En kötü ihtimal Anayasa Mahkemesi’nin yerleşik uygulamaları var. Kimse enseyi karartmasın.

"CUMHURBAŞKANI ADAYIMIZI BELİRLEYECEĞİZ, HEP BİRLİKTE ARKASINDA OLACAĞIZ"