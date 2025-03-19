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Akşam saatlerinde geçişinin usulsüz olduğunun tespit edilmesinin ardından üniversite diploması iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki 106 önemli isim, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen "kent uzlaşısı ve yolsuzluk" soruşturması kapsamında "suç örgütü lideri" olarak tanımlanan ve karakola alınan İmamoğlu'nun ardından CHP, olağanüstü toplandı.

İMAMOĞLU'NUN EVİNE GELDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Ankara'daki tüm temaslarını iptal eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'a geldi.

İlk olarak İmamoğlu'nu ziyaret edeceği düşünülen Özel, gözaltındaki başkanın Sarıyer'deki evine gitti.

Özel, burada başkanın eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ile görüştü.

Özel, "Dün akşam itibariyle, diploma iptal oldu deyip, resmen anayasayı askıya aldılar. Hiç kimsenin bir güvencesi yok. Yani elinde diploman varsa da tapun varsa da banka cüzdanın varsa da hiçbirinin bir geçerliliği yok artık. Bugün de doğrudan darbe girişimi yani.

"GELECEĞİN CUMHURBAŞKANINA DARBE YAPIYORLAR"

Eskiden ilk önce darbeler çok klasik yapılıyordu. Sonra yok muhtırayla, yok post-modern darbe… Şimdi, geleceğe doğru önleyici darbe yapıyorlar. Bu iktidarı halkın belirlememesi için, geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapıyorlar.

Ne zamandan beri erken seçim, ön seçim kararı alındı; biz hızlandıkça onlar hızlanıyor, biz hızlandıkça onlar hızlanıyor." şeklinde konuştu.

"MİLLETİN DEDİĞİ OLACAK"

"Bu milletin sahip çıkmasından başka bir güvencimiz yok" diyen Özel, şöyle konuştu:

Bu iktidarı halkın belirlememesi için, geleceğin cumhurbaşkanına darbe yapıyorlar. Devlet, milletin karşısına çıkarsa, millet kazanır.

31 Mart'ta valiler, kaymakamlar, bütün devlet, bütün bakanlar, herkes karşımızdaydı; Ekrem Başkan kazandı bunu. Şimdi yeniden milletle devleti yarıştıracaklarsa, belki biraz daha da zor olacak, ama en sonunda millet kazanacak, milletin dediği olacak.

"BU ARTIK TOPLUMA MAL OLMUŞ BİR MESELE"

Özel'in ardından söz alan Dilek Kaya İmamoğlu ise konunun tek başına Ekrem İmamoğlu meselesi olmadığının altını çizerek şunları söyledi: