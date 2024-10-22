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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’a yönelik çağrısı siyasetin gündemini değiştirdi.

Bahçeli’nin sözleri partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de gündemindeydi.

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Özgür Özel konuşmasında Bahçeli gibi dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

"KÜRTLERE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN SAHİBİ OLMAYI TEKLİF EDİYORUM"

"Hodri meydan" diyerek Bahçeli'nin Öcalan'a Meclis'e gelerek örgüte silah bırakma çağrısı yapması çağrısına dair konuşan Özel, "Ben de el yükseltiyorum, Kürtlere Türkiye Cumhuriyeti devletinin sahibi olmayı teklif ediyorum" ifadelerini dile getirdi.

Konuşmasında ayrıca Özel, Kürt halkını Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin eşit bir parçası olarak gördüğünü ve Kürt vatandaşların da devletin sahibi olarak kabul edilmesi gerektiğini dile getirdi.

"BEN DE EL YÜKSELTİYORUM"

Özgür Özel, Bahçeli'nin çıkışına ilişkin şu açıklamaları kullandı:

Bahçeli el yükseltti diyorlar. Ben de el yükseltiyorum. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Kendilerini bu devlete ait hissetmeyen herkese kendini eşit hissettiği bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti teklif ediyorum. Tüm Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sahibi yapalım. Ben demokrasi ve kardeşlik teklif ediyorum. Biz durduğumuz yerdeyiz ve bu ülke için her şeyi hep birlikte burada yapmayı teklif ediyorum.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Partisinin grup toplantısında konuşan iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun" diyerek, İmralı Cezaevi'nde bulunan terör elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrıda bulundu.

"Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın," diyen Bahçeli, "Umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" sözlerini dile getirdi.

"TERÖRÜ ÜLKE GÜNDEMİNDEN TAMAMEN ÇIKARSIN"

"Terörsüz bir siyaset" için sorumluluk almaya hazır olduklarını belirten Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

Herkes ittifak halindeyse değil elimizi, gövdemizi taşın altına koymaya hazırız. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın.

Bahçeli bir hafta önceki parti grup toplantısında da yine Öcalan'a seslenerek, "Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" demişti.