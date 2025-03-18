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Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesinde yapılacak artışta sona gelindi...

Emeklilerin Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyesi 3 bin liradan yüzde 33 artışla 4 bin liraya çıkartıldı.

Süreç böyle devam ederken muhalefetin gündeminde de emeklilerin bayram ikramiyesine yapılacak artış yer alıyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında emekli bayram ikramiyelerine ve gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, ‘altın hesabı’ yerine bu kez de ikramiye hesabı yaparak, "Emekli 2018'de 25 kilo bayram şekeri alınabiliyorken, 2025'te 4 bin TL ikramiye ile 6 kilogram bayram şekeri alabiliyor" dedi

"4 BİN LİRADA YOKUZ"

Açıklanan rakamların emeklilere hakaret olduğunu söyleyen Özel, Meclis'te yapılacak çalışmalarda kanun teklifine destek vermeyeceklerini söyledi.

Emekli ikramiyesinin en az asgari ücret seviyesine yani 22 bin 400 lira seviyesine çıkarılması gerektiğini belirten Özel, "4 bin lirada biz yokuz" dedi.

"2018 YILINDA ASGARİ ÜCRET OLSUN DEDİK"

Özgür Özel, emekli ikramiyeleriyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Öyle bir süreçteyiz ki yaklaşan bayram emeklilerin gırtlağını düğümlüyor. 14 bin lira emekli maaşıyla kira ödemek, ısınmak, boğazdan geçirmek, kendini doyurmak, bir de gelecek bayramı karşılamak çok büyük bir zorlukla karşı karşıyalar. Burada belki bir ümit, alınacak bayram ikramiyesi. Tekrar hatırlatayım: 2015’te CHP’nin söylediği, 7 Haziran’da, 1 Kasım’da AKP’nin “Biz de vereceğiz” dediği, 2018’e kadar kulağının üstüne yattığı, 2018’de seçimlere gelirken son bayramda bin lira verdiği bir bayram ikramiyesi var. O bin liraya o gün itiraz ettik biz. Niye ettik? Biz asgari ücret diyorduk. Asgari ücret bin 400 küsur liraydı. Bunlar bin lira veriyordu, asgari ücretin yüzde 65’i falan.

"SURAT ASTAR, UTANMAK YOK"

Bugün o bin lira henüz Meclis’ten geçmedi ama maalesef Meclis öyle bir yer ki, öyle bir yere dönüştürüldü ki en düşük emekli maaşı Meclis’ten geçmeden 25 gün önce bakan tarafından kuruşu kuruşuna ifade ediliyor. AK Partili arkadaşlar da güya kanunlar münhasıran milletvekilleri tarafından çıkarılır, hiç usanmadan, sıkılmadan hele başlarında bir grup başkanları var. Aman Allah’ım! 25 gün önce bakanın dediğini kuruşu kuruşuna getiriyor, surat astar, astar, utanmak yok. Aynı şeyi geçiriyorlar. Şimdi geçen hafta 3 bin lirayı 4 bin lira yapacak. Erdoğan akşam her iyi haber verileceğinde ballandıra ballandıra anlatır.

"HİÇ OLMAZSA BU BAYRAMDA EMEKLİLERİN BOYNU BÜKÜK KALMASIN"