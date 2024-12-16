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Türkiye ve dünyanın gözü, Suriye'de yaşanan gelişmelerde...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de Baas rejimi devrilmeden saatler önce Esad'la temas kurulması önerisinde bulunmuştu.

Ancak Özel'in önerisinden 24 saat bile geçmeden Esad, ülkeden kaçarak Rusya'ya geçti.

Dış politikada sınıfta kalan CHP Genel Başkanı, bugün Ankara'da kreş açılışına katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN EMEVİ CAMİİ ÇIKIŞI: O NAMAZ BU NAMAZ MI?

Özel burada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar önce söylediği "Emevi Camii'nde namaz kılacağız" sözlerini gündemine aldı.

Geçtiğimiz günlerde MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kılmasına da atıfta bulunan Özel, "O namaz bu namaz mı?" dedi.

"ARADA 13 YIL VAR"

Özel devam eden sözlerinde ise "Ne olmuş efendim, Suriye'de Esad rejimi yıkılmış, "Ben" diyor "haklı çıktım". Yahu sen ne haklı çıktın? 13 sene önce demiş ki; "Biz gideceğiz Emevi Camii'nde namaz kılacağız." O namaz bu namaz mı? Arada 13 yıl var" diyerek devam etti.

GİDEN SURİYELİLERİ YOK SAYDI

Özgür Özel konuşmasında, Suriyeli vatandaşların geri dönmediğini de savundu. Ancak son 5 günde 7 bin Suriyeli, sınır kapılarından geçerek ülkelerine döndü. Dönmek üzere hazırlıklarını tamamlayanların ise sınır kapılarındaki bekleyişi sürüyor.

Özgür Özel ise "İlk gün hepsi dönüyorlar diye yalandan otobanda yığılma görüntüleri verdiler ama giden miden yok." dedi.

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"EVET ESAD'LA GÖRÜŞMEK İSTEDİM"

Özgür Özel, Esad'la görüşme çağrısı yaptığı sözlerine ilişkin de "Evet, Esad'la görüşmek istedim. Diyalog kurulmalı, Suriye'de yeni bir hükümetle, bütün Suriye'yi temsil eden bir yapı kurulmalı. Biz sığınmacılar dönsün diye Esad'la görüşelim, demokrasiye davet edelim dedik." ifadelerini kullandı.