Özgür Özel, Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığı hakkında konuştu: "Türk polisine duyduğumuz sevginin ifadesi" Yerel seçim mitingleri kapsamında Eryaman'da konuşan Özgür Özel, belediye başkanlığı için aday gösterdiği Erdal Beşikçioğlu için ilginç ifadeler kullandı.

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ensonhaber.com

Türkiye'de siyasi camia yerel seçim gündemiyle meşgul...

31 Mart'a adım adım yaklaşırken iyice hareketlenen siyasi arenada CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, gündemin odağında.

Ankara Eryaman'da miting düzenleyen Özgür Özel, yanına bu defa Erdal Beşikçioğlu'nu da aldı.

Kürsüde konuşan Özel, Beşikçioğlu'nun adaylığını da değerlendirdi ve ilginç sözlere imza attı.

Son zamanlarda yaptığı konuşmalarla kendi camiasından dahi tepki alan Özel, Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesinin Türk polisine sevginin ifadesi olduğunu belirtti.

Özel, devam eden açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

Beşikçioğlu'nun adaylığını Türk polisine sevginin ifadesi olarak tanımladı