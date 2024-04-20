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31 Mart yerel seçimlerinin ardından Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim tartışmalarını değerlendirdi.

Yüzde 25'lik cam tavanı nasıl kırdıklarını anlatan ve kilidi açan 3 anahtarı sıralayan Özel, erken seçim beklentilerine ise kapıları kapattı.

Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Erken seçim çağrısı yapmak bu seçmenle kurduğumuz akdi bozmak demek"

Sayın Erdoğan, her konuşmasında özenle 4 yıllık seçimsiz bir dönemin altını çizmektedir. Ben bunun bir yerel seçim olduğunun, sarı kart gösterilmesi gerektiğini, bu seçimin genel sonuçlar doğurmayacağını ama genele mesaj vereceğini, ses duyuracağını söyleyip AK Partiliden de MHP'liden de oy istedim.



Bu teveccüh görüldü. Bu seçmene seçimden sonra bu bir yerel seçim deyip erken seçim çağrısı yapmak bu seçmenle kurduğumuz akdi bozmak demektir.