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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Özgür Özel'in gündeminde bir kez daha erken seçim vardı.

Bilindiği CHP Lideri Özel, partisinin 28 Ocak'taki grup toplantısında cumhurbaşkanı adayının parti üyelerinin oy kullanmasıyla yapılacak ön seçimle belirleneceğini açıklamıştı.

CHP bu kapsamda çalışmalarını sürdürürken ismi adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan, konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Yavaş, "Aday belirlemenin erken olduğunu düşünüyorum. Seçim tarihi henüz belli değil. O zamana kadar şartlar değişir." ifadelerini kullandı.

YAVAŞ'A CEVAP GELDİ: ERKEN SEÇİMİN ADAYI ERKEN BELİRLENİR

Yavaş'ın sözleri sonrası ne diyeceği merak konusu olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçimin adayının erken belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Özel konuyla ilgili, "Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız. Daha düne kadar 'CHP iki aday tartışması arasında eziliyor, gündem hep bu oluyor, netleşmelidir.' diyen bazılarının şimdi 'Cumhuriyet Halk Partisi niye adayını erken belirliyor?' demeye başladığını ama bir yandan da sokağın ve örgütün bu mücadeleyi, bu yürüyüşü nasıl sahiplendiğini birlikte görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"CHP'Yİ İKTİDAR YAPMAK DIŞINDA BAŞKA BİR HEDEFİM YOK"

Seçime sayılı günler kala yapılan aday belirlemeler yüzünden ağır bedeller ödediklerini söyleyen Özel, "2014, 2018 ve 2023 yıllarında yapılan seçimlerde adayı geç belirlemenin, yılları aday tartışmasıyla geçirmenin ya da seçime sayılı günler kala krizler yaşamanın bedelini çok ağır ödedik." dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına da atıfta bulunan Özel, "Bunun için yine geçmişte adayı tek bir kişinin ya da dar bir heyetin, ekibin belirlemesinin sancılarını da çektik, bunlardan da ders aldık. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak, bir partinin genel başkanı doğal olarak, talebi hâlinde adaydır kabulüne rağmen ben partiyi yerel seçimlerde olduğu gibi genel seçimlerde de, cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde iktidar partisi yapmak istemek dışında bu kadar büyük ama kendi açımdan da hiçbir başka siyasi hedefimin olmadığını bir kez daha huzurlarınızda tekrar ediyorum." şeklinde konuştu.

"ERKENDEN YOLA ÇIKACAĞIZ"

Özgür Özel'in açıklamaları şu şekilde:

Tüm siyasetçilere ve bütün demokratlara yürekten teşekkür ediyorum. Kimse unutmasın, seçim takvimlerini birilerinin talimatıyla hareket eden Yüksek Seçim Kurulu başlatamaz. Seçimleri millet başlatır. Milletin dertleri, milletin beklentileri, milletin talepleri seçimi başlatmıştır. Bu süreç, derin bir yoksulluğa sürüklenen vatandaşlarımızın, her alanda adalete susamış olan milletimizin ortak iradesidir. Türkiye'nin iktidarı değiştirme yolculuğu başlamıştır. Geçen hafta bu kürsüde "Hep birlikte başlıyoruz." dedik. "Tale­bimiz erken seçimdir, hemen seçimdir." dedik. Erken seçim isteyen bir partinin her şeyiyle seçime hazır olması gerektiğini söyledik ve bunu pek çok yerde söyledik, pek çok kez söyledik, bir kez daha da buradan tekrar ediyorum: Erken seçimin adayı erken belirlenir. Erkenden yola çıkacağız. Daha düne kadar "CHP iki aday tartışması arasında eziliyor, gündem hep bu oluyor, netleşmelidir." diyen bazılarının şimdi "Cumhuriyet Halk Partisi niye adayını erken belirliyor?" demeye başladığını ama bir yandan da sokağın ve örgütün bu mücadeleyi, bu yürüyüşü nasıl sahiplendiğini birlikte görüyoruz.

DEVA VE YENİDEN REFAH ADAYLARINI İLAN ETTİ

DEVA Partisi'nin Sayın Genel Başkanı, Yeniden Refah'ın Sayın Genel Başkanları adaylıklarını ilân etmişlerdir ve süreçte adaylığını ilân etmesi gereken partilerden Cumhuriyet Halk Partisi'nin burada, yola çıkmasına kimse şaşırmamalıdır.

"GEÇMİŞTE ADAYI TEK BİR KİŞİNİN YA DA DAR BİR HEYETİN BELİRLEMESİNİN SANCILARINI ÇEKTİK"

Bugüne kadar sürdürülen tartışmaların maksatlı olarak yoğunlaştırılması maalesef gündeme sis etkisi yapmaktadır. 2014, 2018 ve 2023 yıllarında yapılan seçimlerde adayı geç belirlemenin, yılları aday tartışmasıyla geçirmenin ya da seçime sayılı günler kala krizler yaşamanın bedelini çok ağır ödedik. İşte, bedeli, daha önce gösterdiğim gibi emekliye bedeli, emekçiye bedeli ortadadır. Bunun için yine geçmişte adayı tek bir kişinin ya da dar bir heyetin, ekibin belirlemesinin sancılarını da çektik, bunlardan da ders aldık. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı olarak, bir partinin genel başkanı doğal olarak, talebi hâlinde adaydır kabulüne rağmen ben partiyi yerel seçimlerde olduğu gibi genel seçimlerde de, cumhuriyetin 2. yüzyılının ilk genel seçimlerinde iktidar partisi yapmak istemek dışında bu kadar büyük ama kendi açımdan da hiçbir başka siyasi hedefimin olmadığını bir kez daha huzurlarınızda tekrar ediyorum. Tek başıma bir aday ilân etmek ya da dar bir kadroyla adaya karar vermek yerine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayının 1 milyon 600 bine yaklaşan kayıtlı üyemizle ve hâlihazırda partiye davet ettiğimiz demokratların katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sonraki cumhurbaşkanını belirleme heyecanı tüm toplumda yaşanmaktadır.

"SIKINTILAR VARKEN TOPLUM BUNUNLA UĞRAŞMAMALI"

Öte yandan CHP, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için parti içinde ön seçime gitme kararı alırken ABB Başkanı Mansur Yavaş, aday belirlemek için henüz erken olduğunu savunmuş "Ben öncelik olarak ekonomik sıkıntı varken toplumun bununla uğraşmaması kanaatindeyim. Bütün siyasi partilerin özellikle muhalefetin yoksulluğa sahip çıkmasını istiyorum." demişti.

Ön seçim olursa aday olup olmayacağı sorusuna ise "Gün ola harman ola, o güne kadar kim kalacak önce bi seçim tarihi belli olsun." cevabını vermişti.

İMAMOĞLU: MANSUR BAŞKANIN GÖRÜŞÜ FARKLI OLABİLİR

Mansur Yavaş'ın bu açıklamalarına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan cevap geldi.

İmamoğlu, "Değerli Mansur Yavaş Başkanımızın görüşü farklı olabilir ama yine de biz konuşur, en doğru yolu buluruz. Bunlar parti içerisindeki meseleler" dedi.

"Bütün ellerimizin birlikte havaya kalktığı bir süreci birlikte tarifleriz, tariflemek zorundayız" diyen İmamoğlu, "Aksi takdirde milletimizin umutsuzluğu sadece ekonomik kayıplara değil, bu ülkenin insan kaynağının kaybedilmesine, geleceğin kaybedilmesine, treni kaçıran bir ülke olmanın hepimizi çok büyük bir umutsuzluğa düşüreceğini bilen birisi olarak hepimizin ellerinin birlikte ayağa kalktığı bir ortam hayal ediyorum. Buluşuruz, birleşiriz, çok güçlü bir şekilde iktidara yürürüz" ifadelerini kullandı.