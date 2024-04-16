Özgür Özel ertelediği Filistin ziyaretine ilişkin konuştu Dün gerçekleştirilmesi beklenilen Filistin ziyaretini erteleyen Özgür Özel, hazırlıkların tamam olduğunu ve en kısa zamanda bu ziyaretin gerçekleşeceğini söyledi.

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ensonhaber.com

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Filistin'e gideceğini duyurmuştu.

Ancak Özel dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaretin gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

Özel açıklamasında, "Bugün için Filistin'e gideceğimizi daha önce duyurmuştum. Ancak bölgede yaşanan son gelişmeler ve hava sahalarının uçuşa kapanması sebebi ile programımızı maalesef bugün gerçekleştiremiyoruz.

Mümkün olan ilk fırsatta Filistin'e gideceğim. Filistin halkının yanındayız, ateşkes bir an önce sağlanmalı insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşımı temin edilmelidir." ifadelerine yer verdi.

Grup toplantısında konuya tekrar değindi

Dün yaptığı açıklamanın ardından bugün partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Filistin davasına sahip çıkacaklarını ve ziyareti gerçekleştireceklerini söyledi.

Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Gazze'de ateşkes sağlanmadan gerilim engellenemez"

Ortadoğu 7 Ekim'den bu yana zor günler yaşıyor. İsrail ile İran arasındaki gerilimi takip ediyoruz. Bu süreçte tarafların gerginliği artıracak adımlardan uzak durması gerektiğini yineliyorum. Etrafımız ateş çemberine dönüşmüşken ülkemiz tansiyonu düşürecek her çabanın öncüsü olmalıdır. Gazze'de ateşkes sağlanmadan gerilimin engellenmesi mümkün değildir.

"En kısa zamanda Filistin'e gideceğim"