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Özgür Özel, 'Esad ile temas kurulmalı' demişti: Suriye'de bir devir kapandı

Özgür Özel, 'Esad ile temas kurulmalı' demişti: Suriye'de bir devir kapandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir an önce Esad ile gerekli temaslar sağlanmalı" sözlerinin üzerinden 24 saat geçmeden muhalif güçler Şam'da kontrolü ele geçirdi. Ülkeden ayrılan Beşar Esad'ın nerede olduğu ise henüz bilinmiyor.