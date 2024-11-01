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Türkiye'nin gündemi Esenyurt...

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.

Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt'ta eylem yapan CHP'de bazı çatlaklar oluşmaya başladı.

CHP, Özer'in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesi önünde yaptığı eylem mitingine, tüm il ve ilçe belediye başkanlarının programlarını iptal ederek katılması çağrısında bulundu.

Bu kapsamda CHP'li 411 belediye başkanı İstanbul'a çağırıldı.

Ancak başta Mansur Yavaş olmak üzere Burcu Köksal ve Tanju Özcan, bu mitinge katılım sağlamadı.

Özgür Özel, bu konuya dair de bugün Avcılar'da gerçekleştirecekleri kapalı grup toplantısı öncesi düzenlediği "basın" toplantısında cevap verdi.

"HER ZAMAN DEDİĞİNİZ YERDE OLAMAZLAR"

Özel'in açıklamalarının satır başları şu şekilde:

(Mansur Yavaş'ın İstanbul'daki toplantıya katılmaması) Belediye Başkanlarımıza bir gün sonra şurada olun dediğinizde her zaman orda olamazlar. Ertelenemeyecek planlara biz saygılıyız. Yüzde 40'ın üzerinde belediye başkanı buradaki toplantıya katıldı.

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KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN SİNE-İ MİLLET ÇIKIŞI HAKKINDA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun X hesabından yaptığı Sine-i Millet çıkışı hakkında da konuşan Özel, "Savunmak tuzağa düşmektir." dedi.

Sine-i Millet ile ilgili düşüncemizi söyledik. Ben Kemal Bey'in böyle bir öneride bulunduğunu bilmiyordum. Ancak bu isteğin ardında hükümete yakın hesaplar vardı. AK Parti'nin her şeyi yapabilme kapasitesini biliyorsunuz.



Öyle bir şeyde biz çekilsek, tekrar aday olamayız ve 90 gün sonra tekrar seçim yapılır ve o kentlerde AK Parti'nin vekilleri seçilecek ve 400 vekil ile Anayasa'yı istediği gibi değiştirir. Bu felaket olur. Erken seçim için en net mücadeleyi veriyoruz. Sine-i Millet'i savunmak tuzağa düşmektir. Sayın Genel Başkan zaten bunu bilir. Kendisi de 'ara seçim değil, genel seçim istesinler' demiştir.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

CHP seçime bugünden hazır durumda. Adaylıkta da en geniş mutabakatı sağlayacağız. Ben kendim aday olmayacağım. Tek başıma aday olmayacağım gibi tek başıma aday da belirlemeyeceğim. Bizim aday sorunumuz yok, AK Parti'nin adayı kim? Erdoğan aday olamayacaksa kim aday olacak?