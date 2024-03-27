Özgür Özel Esenyurt'ta! Ahmet Özer'le tezahürat yaptı Esenyurt'ta vatandaşla buluşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'nin desteklediği Ahmet Özer'le birlikte 'Türkiye' tezahüratı yaptı. Ayrıca mitinge İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılmaması dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Siyasetin en önemli gündem maddesi CHP-DEM Parti ittifakı...

PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile anlaşan CHP, başta İstanbul ilçeleri olmak üzere birçok noktada aday çıkartmadı.

İlçelerde ise DEM'in aday çıkartmamasına karşılık meclis üye listelerini PKK sempatizanlarına açtı.

Esenyurt'ta ittifaka gidildi

Bu süreçte en ön plana çıkan yer ise İstanbul'un Esenyurt ilçesi oldu.

Esenyurt'ta CHP, DEM'den onay alamayan adayını değiştirerek söylemleri ile dikkat çeken Prof. Dr. Ahmet Özer'i, Esenyurt'ta aday gösterdi.

CHP'nin 'Kürdistan kurulmalı' diyen adayı

Toros Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Özer, "Irak bölünürse Kürt devletinin tanınması daha kolay hale gelebilir. Ancak, Irak bölünmese de Kürtlerin devlet kurma hakkı vardır." açıklamaları ile gündeme gelmişti.

Özer'in, ayrıca bir dönem İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanlığını da yaptığı ortaya çıktı.

Ahmet Özer'e destek istedi

Tüm bu süreç yaşanırken uzun süredir İstanbul'da görünmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt'ta Ahmet Özer'e destek istedi.

"Ahmet Başkan, benim çok sevdiğim bir arkadaşım"

DEM Parti'nin desteklediği mitingde konuşan Özgür Özel, şu ifadeleri kullandı:

Esenyurt'ta bir bayrak devir teslimi yaşanıyor. Önceki belediye başkanımıza hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Bugün Esenyurt'ta bir belediye başkan adayımız var; Ahmet Özer. Ahmet Başkan, benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Esenyurt'a hayırlı, uğurlu olsun. Biz Esenyurt'ta sosyal demokratlardan, milliyetçi demokratlardan, muhafazakar demokratlardan, Kürt demokratlardan, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Esenyurt'taki herkesten, Selaniklilerden, Bulgaristan Türklerinden, hepsinden oy istiyoruz.

"En büyük Türkiye" tezahüratı yaptı

Konuşmasının sonunda İstanbul ve Türkiye ittifakı söylemlerini kullanan Özel, DEM Parti'nin desteklediği Ahmet Özer'in elini kaldırarak "En büyük Türkiye" tezahüratı yaptı.

İmamoğlu katılmadı

Ayrıca mitingde dikkat çeken bir noktanın ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun programa katılmaması oldu.

İmamoğlu'nun, Özgür Özel'i İstanbul'daki programlarına katılmaması yönünde uyarıda bulunduğu partililer tarafından sıklıkla ifade ediliyor.