Özgür Özel, Eskişehir'de heykel açılışına katıldı CHP Lideri Özgür Özel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de Eskişehir'de heykel açılışı yaptı. Alana, 10. Yıl Marşı ile giriş yaptı.

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ensonhaber.com

CHP, heykel hizmetlerine devam ediyor...

Heykel ve CHP belediyeleri, artık özdeşleşmiş iki kavram haline geldi.

Kentlerin kronikleşen sorunlarını çözmek yerine, sık sık büyük bütçeler ayırarak heykel hizmeti sunan belediyeler, açılışlarda da adeta birbirleriyle yarışıyor.

Kadınlar Günü'nde de heykel açılışı yapıldı

Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.

Bu kapsamda Eskişehir'e giden CHP Lideri Özgür Özel, burada yine bir heykel açılışına katıldı.

10. Yıl Marşı ile giriş yaptı

Annelere ve Kadınlara Saygı ve Şükran Anıtı Açılışı için alana 10. Yıl Marşı ile giriş yaptı.

Ardından ise burada kısa konuşma yapan Özel, beraberindeki isimlerle birlikte heykeli açtı.