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Haber Merkezi

Volkan Konak'ın cenaze töreni için Trabzon'da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dönüş yolunda açıklamalarda bulundu.

Özel'e akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de soruldu.

Derbinin yayınlanacağı kanalın boykot listesinde olduğunu belirten Özel, maçı izlemeyeceklerini söyledi.

"ATV'Yİ BOYKOT EDİYORUZ"

Özel, şöyle konuştu:

"ATV boykot listesinde… Bugün soruyorlar 'Fenerbahçe-Galatasaray derbisi var ne yapacaksınız?' Biz ATV’yi boykot ediyoruz. ATV’nin elinde olmayan bir yerden örneğin bir radyo kanalından varsa onu açar dinleriz.

"ATV'Yİ AÇMAYACAĞIZ"

Onun dışında ben Fenerbahçeliyim, biricik annem Galatasaraylı ama biz bu akşam maçı izlemek için ATV’yi açmayacağız.

"GÖNÜLDEN DESTEKLEYECEĞİZ"

ATV’ye reklam verenler…Bugün çok reklam alıyor ATV, bu akşamki reytinge göre yarın fatura kesecek. Çok izlerseniz çok para kazanacak. Ben Fenerbahçe’yi gönlümden destekleyeceğim."