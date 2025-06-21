Özgür Özel, Ferdi Zeyrek'in kızını sınava götürdü

Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi.

Zeyrek'in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi.

Zeyrek'in ölümünün ardından büyük kızı Nehir Zeyrek, bugün YKS sınavında hayalini kurduğu üniversite için ter döküyor.

Özgür Özel ise Nehir Zeyrek'i yalnız bırakmadı.

SINAVA GÖTÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek’i üniversite sınavının yapıldığı sabah yalnız bırakmadı.

Özel, sınavın yapılacağı okula Nehir ile birlikte geldi.

"SÖZ VERMİŞTİM"

Özel, Ferdi Zeyrek’in cenazesinde Nehir’e üniversite sınavı için eşlik etme sözü verdiğini, daha dün (20 Haziran) şöyle açıklamıştı:

Yarın malum Ferdi'nin kızı Nehir'in üniversite sınavı var. İlk andan itibaren defalarca 'Beni şimdi sınava kim götürecek?' diyordu.



Ben de söz vermiştim. 'Merak etme. Babanın yerine ben seninle sınava geleceğim.' diye. Yarın Nehir’imizi üniversite sınavına sokacağız.



Hem Nehir'e hem yarın sınava girecek olan bütün öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Zihin açıklığı diliyoruz. En iyi sonuçları almalarını, gönüllerine göre sonuçlar elde etmelerini, istedikleri üniversitelere yerleşmelerini temenni ediyorum.