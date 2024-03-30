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Yerel seçime 1 gün kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlarla bir araya gelen Özel, dün akşam gerçekleştirdiği konuşmasında Gazze'de yaşananlara değinmek istedi.

"Filistin devletinin saldırıları..."

Seçmenle buluşan Özgür Özel, kürsüde konuşma yaptı. Özel konuşmasında Gazze'de hayatını kaybedenlere ilişkin şu ifadeleri kullandı;

Bugün Filistin'de birkaç ay önce Hamas'ın yaptığı saldırılara cevaben Filistin devletinin yapmış olduğu saldırılarda 35 binin üzerinde insan hayatını kaybetti.

Filistin'e gidecekti

Özgür Özel birkaç ay önce ekip arkadaşlarının gerekli girişimleri başlattığını ve yakın zamanda Filistin'e gideceklerini söylemişti.

Özel şöyle konuştu:

CHP olarak bütün dünyadaki sosyalist liderlere sesleniyoruz. CHP bundan sonra Sosyalist Enternasyol'de genel başkan düzeyinde temsil edilecek. Her toplantıya katılacağım.



Bütün Sosyalist Enternasyol liderlere, Filistin'deki katliamın durdurulması için gayret göstermelerini beklediğimiz bir mektup yolladık.



Bu konuda etkin bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.



Arkadaşlarımız çalışıyor. Gerekli diplomatik girişimleri başlattılar. İlk fırsatta insani yardımların ulaşmasını sağlamak, soruna dikkat çekmek için Filistin'e gideceğiz.