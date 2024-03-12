Özgür Özel fırçalamıştı! Cemil Tugay ve Tunç Soyer ilk kez yan yana CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla “İzmir İş Dünyası Toplantısı” yapıldı. Cemil Tugay ve Tunç Soyer, Özel'e eşlik ederken, aday belirleme süreci sonrasında, farklı yerlerde yaptıkları açıklamalarla sık sık karşı karşıya gelen 3 isim ilk kez yan yana boy gösterdi.

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ensonhaber.com

Yerel seçimde aday tartışmalarının gündemden düşmediği CHP'de krizin adresi İzmir.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alan Tunç Soyer'in üzerini çizdi.

Özel, anketleri bahane ederek Soyer'in yerine Cemil Tugay'ı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterdi.

Soyer'den Özel'e tepki

Duruma sosyal medya hesabından sitem eden Soyer ise "Aday olmayacağımı MKYK'dan 5 dakika önce öğrendim." diyerek tepki gösterdi.

Siyasi cezalandırmaya ve nezaketsizliğe maruz kaldığını söyleyen Soyer'den beklenmedik bir hamle geldi.

Birlikte fotoğraf vermedi

Adaylığı açıklandıktan sonra Tugay'la hiçbir ortamda bir araya gelmeyen Soyer, birlikte fotoğraf vermemeye de özen gösterdi.

İmamoğlu'na destek verdi

7 Mart'ta Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına destek vermek amacıyla İstanbul'a giden Soyer, İBB Başkanı ile yakın görüntü verdi.

Cemil Tugay sitem etti

Bu durum CHP'nin İzmir adayını çok sinirlendirdi! Hem Soyer'e hem de Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Cemil Tugay, "Dünden beri içim acıyor. Burada bir gün, bir dakika bile yanımda durmayan bir belediye başkanımız, başka şehirde başkaları için çalışıyor." dedi.

"Tunç Soyer üzerine düşeni yapmalı"

Bu sözlerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Cemil Tugay'a destek vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun programına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, önce İzmir'de üzerine düşeni yapması gerektiğini söyledi.

"Soyer, İzmir'de çalışmalıdır"

Özgür Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

İzmir’de Tunç Başkan’dan beklenen bütün gücüyle Cemil başkan ve partisi için çalışmasıdır.



Onu yapmadan İstanbul’a gelmenin İstanbul’da kapılar açık, gelebilir ama İzmir’de de üstüne düşeni yapmalı, öbür türlüsü doğru olmaz. Partililik kimliğiyle bağdaşmaz.

İzmir'de bir ilk

Bu sözlerin ardından ise Tunç Soyer'den beklenmeyen bir adım geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İzmir iş dünyasıyla bir araya geldiği ekonomi zirvesinde, partinin aday belirleme süreci tamamlandıktan bugüne kadar geçen sürede bir ilk gerçekleşti.

İlk kez yan yana görüntülendiler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay, İZTO-ESBO-Ticaret Borsası-Ege İhracatçı Birlikleri ortaklığında İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen ‘İş Dünyası Buluşması’nda ilk kez yan yana görüntülendi.

Toplantı öncesi ikilinin bir araya geldiği ve kısa süreli bir toplantı yaptığı öğrenilirken, ikili salona beraber geldi.