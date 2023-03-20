Özgür Özel, gönlünden geçen bakanlıkları açıkladı

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor.

Bir yandan ittifaklar şekillenirken bir yandan da vekillik başvuruları yapılıyor.

Muhalefette ise bakanlık tartışmaları tam hız devam ediyor.

Habertürk'te Kübra Par'ın konuğu olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken soruları yanıtladı.

HDP'ye bakanlık verilmesi üzerine başlayan tartışmaları değerlendiren Özel, kendisinin bakanlık isteyip istemediği yönündeki soruya da cevap verdi.

İçişleri ve Çalışma Bakanlığı'nı örnek gösteren Özel, "Tabii ki gönlümden geçiyor." dedi.

Özel şöyle konuştu:

Liderlerin bakanlık vermeyi düşündükleriyle milletvekillerinden kendisini bakanlığa layık görenler milletvekilliği başvurusu yapmayacak. Ben o konuda henüz karar vermedim. O konuda şunu düşünüyorum; en faydalı nasıl olurum? Birikimim, deneyimim ve gelecekte yürüyeceğim yol...



Bakanlık elbette gönlümden geçiyor. Birçok bakanlığa da yakıştıranlar var. Yani şimdi Süleyman Soylu'ya çelengi verip de kapıyı göstermek zevkli olmaz mı İçişleri Bakanı olarak. Ya da Soma'dan beri çalışma hayatı ile ilgili mücadele eden davanın her gününü takip etmiş birisi olarak. Ve bir yanı da Sosyal Güvenlik Kurumu, sağlık finansmanı, Çalışma Bakanlığı olmaz mı?



Ama bir yandan da Meclis'teki birikimimiz ve bu kritik Meclis tablosunun, işleyişinin... Ben 8 yıldır grup başkanvekilliği yapıyorum, CHP tarihinin en uzun süre bu görevi yapan ikinci kişisi olarak Millet İttifakı'nın bize orada ihtiyacı daha çoksa orada, burada da çoksa burada olacağız. En faydalı olacağımız yerde olacağız.