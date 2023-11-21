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Kurultay süreci ve genel başkan değişimiyle hareketli günler geçiren CHP'de grup toplantıları devam ediyor.

Bu kapsamda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ikinci grup toplantısına çıktı...

Özel, gündemin önemli başlıkları hakkında değerlendirmelerde bulunurken İsrail'in Gazze zulmüne de geniş yer ayırdı.

Özel, ekip erkadaşlarının gerekli girişimleri başlattığını ve yakın zamanda Filistin'e gideceklerini söyledi.

"İlk fırsatta Filistin'e gideceğiz"

Özel şöyle konuştu:

CHP olarak bütün dünyadaki sosyalist liderlere sesleniyoruz. CHP bundan sonra Sosyalist Enternasyol'de genel başkan düzeyinde temsil edilecek. Her toplantıya katılacağım.



Bütün Sosyalist Enternasyol liderlere, Filistin'deki katliamın durdurulması için gayret göstermelerini beklediğimiz bir mektup yolladık.



Bu konuda etkin bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz.

Arkadaşlarımız çalışıyor. Gerekli diplomatik girişimleri başlattılar. İlk fırsatta insani yardımların ulaşmasını sağlamak, soruna dikkat çekmek için Filistin'e gideceğiz.







Dünyanın gözünün çalışıyor. Gerekli diplomatik girişimleri başlattılar Filistin'e gideceğiz.