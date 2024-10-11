İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Çanakkale'de 14 büyükşehir belediye başkanı olmak üzere toplam 21 belediye başkanının katıldığı il belediye başkanları toplantısında açıklamalar yaptı.

Özel, açıklamalarında erken seçim çağrısı da yaptı.

25 şehirde 57 kent lokantası açtıklarını belirten Özel, "Bu sayının daha artması gerekiyor. CHP'li belediyeler 6 ayda 77 kreş açtı. Bunu önemsiyoruz. Bu kadınların çalışma hayatına katılması ve çocukların hayata hazırlanması yönünden imkan sağlıyor. Yerel yönetimlerin çözebildiği ve çözemediği sorunlar var.

Çözemediğimiz sorun işsizlik çünkü yerel yönetimler istihdam oluşturma imkanı olan ama an itibarıyla zaten geçmiş dönemde de bu kadar büyük işsizlik varken hangi partiden olursa olsun belediyenin tüm istihdam imkanlarının kullanıldığı, dolduğu hatta hepimiz biliyoruz ki aşıldığı süreçleri yaşıyoruz. Belediyelerde inanılmaz personel fazlası var. Bir yandan da her bir belediyemizde binlerce, on binlerce belediyenin boyutuna göre, yapısına göre iş başvuruları var. Bu en çok zorlandığımız konu. Bunu biliyoruz. Bu sorunu çözmek için de CHP iktidarı için gün sayıyoruz.

"İKTİDARI ERKEN SEÇİME ZORLAMAK DURUMUNDAYIZ"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik rakamlarını açıkladı. 0,3'lük bir düşüşten, yüzde 8,5'luk bir işsizlikten bahsediyorlar. TÜİK'in de rakamlarında gizlemediği, DİSK'in detaylı araştırmalarında tüm kesimler tarafından doğrulandığı şekilde Türkiye'de gerçek anlamda işsizlik 8,8 milyondan 11 milyona çıkmış. Yani sadece 2023 Ağustos'tan, 2024 Ağustos'a kadar 2,2 milyon yeni işsizin eklenmesiyle geniş tabanlı işsizlik 11 milyona çıkmış durumda.

Kim 'geçinemiyoruz' diyorsa, aldığı maaşa itiraz ediyorsa, ürünü para etmeyip buna itiraz ediyorsa onların yanında olalım. Çünkü muhalefeti 'parlamento içindeki muhalefet', 'dışındaki muhalefet' ayrımı olmaksızın hep birlikte toplumsal bir muhalefete dönüştürmek ve bu iktidarı bir şekilde erken seçime zorlamak durumundayız." değerlendirmesini yaptı.