Özgür Özel ile Deniz Zeyrek canlı yayında birbirine girdi Muhalefetin çözüm bulmak yerine şikayet ettiğini belirten gazeteci Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kızdırdı..

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ensonhaber.com

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte siyasi partilerdeki gerilim had safhaya ulaştı.

Bu durum televizyon programlarına da yansıdı.

Parti içi skandallarla anılan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, son olarak Sözcü TV'ye konuk oldu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özgür Özel ile Deniz Zeyrek arasında gergin anlar yaşandı.

Deniz Zeyrek ile birbirlerine girdiler

Deniz Zeyrek'in muhalefetin çözüm bulmak yerine şikayet ettiğini belirtmesi Özgür Özel'i sinirlendirdi.

Özgür Özel'in cevapları karşısında Zeyrek'in "O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım" yanıtını vermesi ortamı iyice gerdi.

Özel ise Zeyrek'e "Muhalefete saldırmanın konforundan biraz daha adilane bakmak lazım bu işlere. En kolay yol muhalefete saldırmak" yanıtını verdi.

İşte ikili arasında geçen diyalog..

Deniz Zeyrek: Şikayet etmek yerine buna son veren bir mekanizma olamaz mı?

Özgür Özel: Hukuk devletlerinde olur. Olmadık bir yalan haberi gerçekmiş gibi veriyor mesela.. Suç duyuruları, şikayet hepsini yapıyoruz. TRT gibi bir kurumun bu kadar ahlaksızca yönetileceğini, bu kadar şuursuzlaşabileceklerini ve bir iktidarın bu kadar pervasızca davranabileceğini düşünmemiş. Yani ne yapmamızı bekliyorlar..

Deniz Zeyrek: Ben şu telefonu alırken, bilgisayar alırken TRT'ye destek olmak istemiyorum mesela.. Başka bir kurumda çalışıyorum.. Ve sizden bana destek olmanızı bekliyorum.

Özgür Özel: Aslında şöyle zorunda olabilirsiniz, mesela İngiliz vatandaşları da BBC'ye para aktarmak zor.. Ama onlar kurum yayıncılığı yapıyor. TRT kamu yayıncılığı yapmaya mecbur olduğu halde yapmıyor. Yani burada gidip de TRT'yi basmak falan...

"Kıyameti koparabilirsiniz"

Deniz Zeyrek: Hayır basmak değil de, kıyameti koparabilirsiniz

Özgür Özel: Bir koparsanıza bana burada kıyamet, yarın gidip koparacağım.

Deniz Zeyrek: Mesela 5-10 bin kişilik miting yapın CHP olarak.

Özgür Özel: Tabii yaparız, katılır mısınız?

Deniz Zeyrek: Gazeteci olarak gelirim.

"O zaman ben CHP Genel Başkanı olayım"

Özgür Özel: Şimdi bakın en kolayı burada yani mikroba hastalık yaptığından dolayı sual sormayıp, antibiyotiğe etkililiğini soruyorsunuz!

Deniz Zeyrek: O zaman ben CHP genel başkanı olayım, ben yapayım.

"Muhalefete saldırmanın konforundan..."

Özgür Özel: Muhalefete saldırmanın konforundan biraz daha adilane bakmak lazım bu işlere.

Deniz Zeyrek: Ben şikayet edebilirim vatandaş olarak ama vatandaş siyasetten çözüm bekliyor. Siyaset şikayet etmez, çözüm bulur.