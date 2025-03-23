AA

Türkiye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmasında çıkacak kararı bekliyor.

İki ayrı dosya olarak yürütülen soruşturma kapsamında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcılık ifadesinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

AİLESİ VE ÖZEL İLE GÖRÜŞTÜ

Nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesi biten İmamoğlu, buradaki ifadesinin ardından ailesi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le görüştü.

Görüşmenin ardından adliyeden ayrılmadan önce Özgür Özel basın mensuplarına açıklama yaptı.

Özel, hakimlik kararının açıklanmasına yaklaşık 2,5 saat olduğunu, diğer şüphelilerin ifadelerinin henüz bitmediğini, İmamoğlu ailesiyle birlikte ön seçim için oy kullanmaya gideceklerini söyledi.

ÖN SEÇİM İÇİN OY VERMEYE DAVET ETTİ

Bütün vatandaşları oy kullanmaya davet ettiklerini belirten Özel, "Biz, 4 gece üst üste birlik ve beraberlik içinde ne istediğimizi anlattık. Bütün üyelerimizi ve çok değerli vatandaşlarımızı evlerinde bayrak asmaya, oylarını kullanmaya gitmeye davet ediyoruz.

Üyelerimiz üye olmayanları, haberdar olmayanları haberdar edip, teşvik edip kollarına girip, eşlik ederek oy kullanma yerlerine kadar da eşlik edecekler. Ümit ediyorum Türkiye demokrasi tarihi açısından devrim olarak nitelendirdiğimiz bugünü, yüksek bir katılımla hep birlikte büyük bir başarıyla geçireceğiz." diye konuştu.

"DİLEK İMAMOĞLU OY KULLANACAK"

Özel, bir basın mensubunun ön seçimle ilgili sorusu üzerine, "Milletvekilleri kurulacak herhangi bir sandıkta kullanabiliyorlar. Ben Saraçhane sandığında kullanacağım. Dilek (İmamoğlu) Hanım kayıtlı olduğu sandıkta kullanmak zorunda. O Beylikdüzü'ne gidiyor." ifadelerini kullandı.

"AİLESİNİ EN KÖTÜSÜNE HAZIRLADI"

Ekrem İmamoğlu'nu gördüğünü anlatan Özel, şunları kaydetti: