Özgür Özel, İmamoğlu ve Yavaş'ı överek 'iş birliğine' devam dedi Partisinin grup toplantısında konuşan ve Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'a övgüler yağdıran Özgür Özel, yerel seçimler için diğer partilerle iş birliği çağrısı yaptı.

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ensonhaber.com

Kemal Kılıçdaroğlu'nu yenerek CHP'nin yeni genel başkanı olan Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Konuşması sırasında çeşitli nedenlerle partiden ayrılanlara seslenen ve "Baba evi" çağrısını yenileyen Özel, davete icabet edenlere de teşekkür etti.

Konuşması sırasında Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na da övgüler yağdıran Özel, iş birliği vurgusuna dikkat çekti.

Özel'in devam eden açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ederim"

"Çok sayıda parti yöneticimiz ve hukukçu arkadaşımız Diyarbakır’dalar. Diyarbakır Barosu önceki başkanı görevi sırasında ve herkesin gözlerini önünde 8 yıl önce katledilen Tahir Elçi’nin duruşmasını takip ediyorlar. Yapılması gerekenler yapılmıyor. Zaten cinayetten dakikalar sonra bir el devreye girmişti. Hukuk tesis edilinceye kadar Elçi Ailesi artık adaleti bulduğuna inana kadar. Türkan Elçi’nin yüreğinde yanan ateş elbette sönmeyecek ama bir faili meçhul cinayetin aydınlatılmasının verdiği ferahlık onun içine sinene kadar bizim içimize sinmiyor. Sonuna kadar takipçisi olacağız.



İstanbul’da Büyük Dere Atatürk Fidanlığı’nın açılışını yaptık. Elbette o da olacak, ama beton açmadık. 1928’de Atatürk’ün talimatıyla açılan onun emanetini açtık. 1997’ye kadar Bahçıvan Okulu olarak da hizmet eden çok önemli bir binayı açtık. Eski dokusuna uygun yapılmış binaları gezdik. Bir tanesi kreş, bir tanesi meslek edindirme kursu, bir tanesi İstanbul Vakfı’nın kursiyer öğrencilerinin geleceği alan, bir tarafı yeniden bahçıvanlık okulu. Bu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz.

İmamoğlu'ndan sonra Yavaş'ı da övdü

Kulağımız Akbelen'de, dinamitler patlatılıyor. Akbelen'de yaşananlara dikkatimizi vermeye devam edeceğiz.



Belediyemiz Ankara Büyük Şehir 918 köye internet veriyor çocuklar için. 160 bin öğrenciye kırtasiye desteği 7 bin 500 öğrenciye servis desteği 12 bin ilkokul öğrencisine kantin desteği. 12 bin 500 öğrenciye otobüs abonmanı. 3 bin öğrenciye sınav ücreti desteği. 17 bin aileye düzenli ekmek. 50 bin öğrenciye süt 115 bin öğrenciye karne hediyesi 113 bin öğrenciye bayram harçlığı veriyor.



Bir kereye mahsus emekliye 5 bin lira verdiler ya. Tayyip Bey bilmez ama Mansur Bey 20 bin emekliye ayda 1250 lira veriyor, bu ay yatan ile beraber 5 bin lirayı verdik zaten bundan sonra her vermeye devam edecek. Tayyip Bey’in bir defa vermeye nazlandığını Mansur Bey her yıl 3 kere verecek. Bizim gördüğümüz bir şey var. CHP’li belediyeler birbirleriyle sosyal yardımlar noktasında adeta yarışıyorlar bu iyi örneklerin ortaklaştırıldığı ve bir standardizasyonun sağlandığı bir süreci de mart ayından sonra yapacağız.



Eğer CHP’li belediyeyi seçerseniz iki yılda kurbanlık koç etten karne hediyesi alamadığınızı çocuğa karne hediyesinden ödeyemediğiniz sınav parasını ödeyecek bir belediye başkanınız olacak. Bunu 81 ilde 1000’in üzerindeki ilçede CHP’li adayları seçtiğiniz de önümüzdeki süreçte bu sıcak el sizlere de ulaşacak.

"Güç birliği" vurgusu

Bu belediyeler sadece CHP’lilerin oyuyla kazanmadık. İstanbul’da İstanbul ittifakıyla Türkiye’nin diğer yerlilerinde Millet İttifakı ile. Ankara’yı peşkeş çekenler parsel parsel satanlar İstanbul’un üstünde helikopterle Katarlılara kupon arsa satanlar değil de dürüst insanlar yönetsin diye destek aldık. Bundan sonraki süreçte de siyasi partilerle işbirliğini konuşmaya, bütün Türkiye’yi dürüst namuslu ve çalışkan insanların yönettiği belediyeleri korumaya Türkiye’ye kazandırmak için büyük güç birliğine davet ediyoruz.

"Yeni anayasa değişikliklerine yaklaşmayız"

Biz ancak sivil, demokratik, kadını, çocuğu, çevreyi, doğayı gören, Anayasa Mahkemesini güçlendiren anayasayı oturup konuşuruz. AK Parti-MHP'nin baş başa verip mutfaklarında pişirdikleri yemeği burnumuza dayarlarsa biz orada yokuz. biz sizinle çıkardığınız kriz üzerinden yeni anayasa değişikliklerine yaklaşmayız.



Cumhuriyet Halk Partisi, 30 Kasım perşembe akşamı, 21. gününde 500. saatinde anayasaya sahip çıkma için Adalet Oturumunu sonlandıracak.

Devlet Bahçeli'ye yanıt verdi

Devlet Bey benim memleketim Manisa'da Manisalı hemşehrilerimiz sandığa gidip MHP'li belediye başkanı seçebiliyorlar, mazbatasını alıp görevini yapıyor. Sizin memleketiniz Osmaniye'de MHP'li de AK Partili de görevini yapabiliyor. Tayyip Bey'in memleketi Rize'de istediği belediye başkanını seçebiliyor. Ama Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de, toplam 54 merkezde Kürtler belediye başkanı seçiyor ama siz kayyum atıyorsunuz. Manisalılar, Osmaniyeliler, Rizeliler eşittir, sizin bu uygulamalarınız yüzünden Kürtler bu memlekette daha az eşittir.



Devlet Bey, benim ibadethanem camiler ibadethane olarak kabul ediliyor, ama Alevilerin ibadethanesi cemevleri ibadethane kabul edilmiyor. Sünniler eşittir ama bu uygulama ve maruz kaldıkları ayrımcılık yüzünden Aleviler bu memlekette daha az eşittir.



Yarın bir talimat verin Ülkü Ocakları Taksim'e çıkar, Tayyip Bey isterse Osmanlı Ocakları çıkar, 1 Mayıs olur sendikalar Taksim'e çıkamaz, 8 Mart olur kadınlar Taksim'e çıkamaz, evladını arayan Cumartesi Anneleri Taksim'e çıkamaz, muhalif gazeteciler haber yazarlar kodesten çıkamazlar. Bu ülkede iktidar yanlıları eşittir, muhaliflere düşman hukuk uyguladığınız için muhalifler daha az eşittir.



Devlet Bey'in bugünkü konuşmasında birçok hakaret var ama benim konuşmalarımı alıp diyor ki "Bu soysuz iddia tümüyle mühdandır'. O metin yazarı kimdir, o ekipte kimler vardır çok iyi biliyorum, o arkadaşları Sinan Ateş'in ailesi de çok iyi biliyor. Özgür Özel'in soyunu sopunu arıyorlarsa pek çok akrabam burada, soyumuz Selanik'tedir, babamın babası üzerinden soyumuz Üsküp'tedir. Soyumu sopumu soranlar bildirilir.

Tanju Özcan detayı

Dün gerçekleşen CHP Parti Meclisi toplantısında affedilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da CHP Grup Toplantısına geldi.