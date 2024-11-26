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Bugün Ankara'da gündem yoğun, açıklamalar peş peşe geliyor.

İlk önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Öcalan" çıkışını bir kez daha yeniledi ve DEM Parti ile İmralı görüşmenin gecikmeden yapılması gerektiğini söyledi.

Bahçeli'nin bu sözleri gündemi bir kez daha şekilendirirken, grup toplantısında konuşan Özgür Özel'den ise "kırmızı çizgi" açıklaması geldi.

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Özel, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"BİR KIRMIZI ÇİZGİM VAR: ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKARIZ"

Sayın Bahçeli geçen ay bir açıklama yaptı. O açıklamasının arkasında durduğunu defalarca söyledi, bugün de söyledi. Bizimle ilgili söyledikleri konusunda da konuşmamın sonunda bir şeyler söyleyeceğim. Ama ben geçen hafta şöyle bir şey yaptım. Bahçeli'nin söyledikleri var, bizim de bir hattımız var.



Şehit gelmeyecekse, annelerin gözyaşı dinecekse, Meclis odaklı, samimi, şeffaf, toplumsal mutabakata dayalı bir iş olacaksa, bütün partiler içinde olacaksa biz de oluruz.



Ama bir kırmızı çizgimiz var; o da şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakarız, onlar olur diyorsa olur deriz, olmaz derse olmaz deriz. Onların rızası olmayan hiçbir iş yapmayız.

"HERKESİN YÜZÜNÜN GÜLMESİ İÇİN ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARIZ"

Biz, şehit ailelerinin ve gazilerin gözünün içine bakamayacağımız, onların evet demediği hiçbir şeye evet demeyeceğiz. Onlarla birlikte, bu meselenin gündemden çıkması için, terörün bitmesi için, annelerin ağlamaması için, herkesin yüzünün gülmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bizim çizgimiz budur. Bunun dışında hiçbir yerde yokuz.

"CENAZEYE GİTMİŞSE NE OLMUŞ"

Özgür Özel ayrıca sözlerinin devamında, bir teröristin cenazesine katılan ve yerine kayyum atanan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ü "Cenazeye gitmişse ne olmuş?” diyerek savundu.