Özgür Özel, İsmet İnönü'yü mezarı başında andı İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50. yılı dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İnönü'nün yakınları katıldı.

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AA

İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50. yılı nedeniyle Anıtkabir'de anma töreni düzenlendi.

Törene; İnönü'nün kızı Özden Toker, torunu Gülsün Bilgehan ve bazı aile fertlerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk ile askeri erkan katıldı.

Önce Atatürk'ün mozolesine çelenk kondu

Törende ilk olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk konuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Heyet, daha sonra İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti.

Daha sonra İnönü'nün mezarında saygı duruşunda bulunuldu

Burada İnönü'nün öz geçmişinin okunmasının ardından Cumhurbaşkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), CHP ve ailesi adına kabre çelenk bırakıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasının ardından sona erdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)