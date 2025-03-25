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ANKA

Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane'de toplanarak izinsiz gösteri yapan göstericiler, polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak taşkınlık çıkarmaya devam ediyor..

Yasağa rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğündeki çağrılarla sokağa inen gruplar, protestolar sırasında polislere saldırıyor, çevreye zarar veriyor..

Güvenlik güçleri de toplumun huzuru ve güvenliğini sağlamak için eylemcilere müdahalede bulunuyor..

Son kez Saraçhane'de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündeminde de güvenlik güçlerinin müdahaleleri vardı..

"SENİN ALNINI KARIŞLAMAYAN NAMERTTİR"

İstanbul Emniyeti ile İstanbul Valisi Davut Gül'ü tehdit eden Özel, şu ifadeleri kullandı: