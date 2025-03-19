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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu gerçekleştirildi..

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 100 şüpheli hakkında, "suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma" gibi suçlardan gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Gözaltına alınan İmamoğlu, soruşturmada, "suç örgütü lideri" olarak tanımlandı.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Konutunda yapılan aramala süren İmamoğlu, daha sonra sağlık kontrolüne götürüldü.

Operasyon haberinin ardından CHP olağanüstü toplandı.

ÖZGÜR ÖZEL İSTANBUL'A GELİYOR

Genel Başkan Özgür Özel, genel merkezde kurmayları ve bazı MYK üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Özel, toplantının ardından Ankara'daki tüm programını iptal ederek İstanbul’a geçme kararı aldı.

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ÖZEL’DEN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

CHP lideri ilk tepkisini de sosyal medya paylaşımıyla gösterdi.

Genel Başkan Özgür Özel, “Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.” dedi.

“Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.” ifadesini kullanan Özel, “Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız...” değerlendirmesinde bulundu.

"TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Özel şu ifadeleri kullandı: