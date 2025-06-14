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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'yi gezmeyi sürdürüyor...

Özgür Özel'in bugünkü adresi Bayburt oldu.

CHP 14 YIL SONRA BAYBURT'TA

CHP, İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasının ardından planladığı haftalık mitinglerine Bayburt'ta devam etti.

'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için kente gelen Özel, partisinin 14 yıl aranın ardından ilk kez miting düzenledi.

VEKİLLER İMAMOĞLU POSTERİ ASTI

Miting öncesinde kent merkezinde, Çoruh Nehri'nin üzerindeki köprüye CHP'li vekiller tarafından "İmamoğlu'na Özgürlük" pankartı asıldı.

GÜNDEME YÖNELİK KONUŞTU

Daha sonra Mansur Yavaş'la birlikte Genç Osman Stadı önünde düzenlenen mitingde partililere seslenen Özgür Özel, iç ve dış gündeme yönelik önemli mesajlar verdi.

"BAYBURT BU MİLLETİN KALESİDİR"

"Bugün artık öyle siyasi partilerin kalesi, kale siyaseti bitmiştir" diyen Özgür Özel, "Artık Bayburt ne AK Parti'nin, ne Tayyip Bey'in, ne başkasının değil. Bayburt bir bütün olarak bu milletin kalesidir. Bu milletin kalesidir" dedi.

23 yıldır seçim kazanan AK Parti'ye muhalefet olarak saygı gösterdiklerini kaydeden Özel, "Bizim 47 yıl gösterdiğimiz anlayışı, 47 yıl gösterdiğimiz sabrı, 47 yıl gösterdiğimiz millete saygıyı 47 gün göstermediler" diye konuştu.

ÖZEL'DEN KHK ÇIKIŞI

Konuşmasında KHK'lılara yönelikte açıklama yapan Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:

Özellikle KHK mağdurları var. Adam "17-25 Aralık'tan önce etle tırnaktık. Hep beraberdik. Bankasını ben açtım. Dershanesine ben gittim. Ne istedilerse verdim. Hiç geri çevirmedim" diyor. Gariban memurun çocuğu burslu olarak dershaneye gitmiş hayatını karartıyor. Ya da bir iftira geliyor. Mahkemeden dönüyor memuru iade etmiyor. Yargılanıyor. Beraat ediyor ama birilerinin zihninde beraat edemiyor. KHK mağdurlarını da atanmayan öğretmeni de staj ve çıraklık mağdurlarını da biz sahipleniyoruz. Halk Partisi sahipleniyor. Ülkesine vatanına, milletine ihanet edenden altındaki tankı üstüne sürenden F16 ile meclis bombalayandan asla bahsetmiyoruz. Onlar cezalarını sonuna kadar çeksinler. Ama sen bu bankaya kira yatır. Sen bu bursa al. Sen bu sıkıntı içinde şuraya gel deyip de mağdur edilen kardeşlerime söylüyorum.

"İZİNDEN GİDİLECEK İKİ MUSTAFA VAR"

Bir daha böyle kimsenin peşine takılmamak lazım" diyen Özel, izinden gidilecekleri de büyük bir coşkuyla açıkladı.

Özel, "Bu ülkede peşine takılanacak iki tane bu topraklarda yolundan izinden gidilecek iki Mustafa var. Bir, peygamberimiz Muhammed Mustafa; bir de bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Allah kimseyi ne peygamberimizin izinden ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ayırmasın. Onun dışındaki bütün yollar batıldır" diye konuştu.