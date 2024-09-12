Özgür Özel, İzmir'de cami temel atma törenine katıldı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bornova'da Sarnıç köyünde cami temel atma törenine katılarak açıklamalarda bulundu.

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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’e giderek, Bornova’nın Sarnıç Köyü’nde cami temel atma törenine katıldı.

Burada konuşma yapan Özel, "Bu Cami projesinde Mescid-i Aksa örnek alındı" dedi.

Özel açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Bugün köyün depreme dayanıksız olduğu için içine girmesi yasak olduğu camiyle ilgili bir proje vardı Ömer Başkan bunu projelendirdi bugün temelini atıyoruz. Mescid-i Aksa örnek olarak alındı bu projede.

"MESCİD-İ AKSA EGE'NİN KÜÇÜK BİR KÖYÜNDE HAYAT BULACAK"

Sarnıç Köyümüzün kıymetli sakinleri ile birlikte ve caminin değerli cemaati ile birlikte açılışı burada yapacağız. Mescid-i Aksa çok önemlidir. Filistine karşı İsrail zulmünün sürdüğü bu günlerde Mescid-i Aksa'nın gönlü Filistinle olan Ege'nin küçük bir köyünün camisinde hayat bulacak olması son derece anlamlıdır. Önemlidir. Bu sebeple Ömer Başkana çok teşekkür ediyorum. Ümit ediyorum kış gelmeden camide namaz kılacağız.

"OKUL LAZIMSA OKUL, CAMİ LAZIMSA CAMİ İÇİN BURADAYIZ"

Manisa ile Sarnıç Köyünün arasının çok kısa olduğunu dile getiren Özel, “Biz köylümüzün yanındayız, okul lazımsa okul, cami lazımsa cami için buradayız. CHP’li belediyeler iyi günde kötü günde milletinin yanında. Ben de genç başkanımız Ömer Başkana teşekkür ediyorum. Bornova benim ikinci, yetişmeme bakarsanız birinci memleketim. Burada ne yapılıyorsa benim için ferahlıyor” dedi.

Konuşmanın ardından kurdele kesimi ile temel atma töreni gerçekleştirildi.