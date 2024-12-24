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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya 8. Olağan İl Kongresi'nde Türkiye'de yaşayan Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de evi, iş yeri, arazisi olan misafirlerimiz yavaş yavaş geri dönüş yoluna geçti. Burada kalmak isteyenin başımızın üstünde yeri var." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

"ERDOĞAN'IN 'KALANLAR BAŞIMIZIN ÜSTÜNDE' YAKLAŞIMINI REDDEDİYORUZ"

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin ülkelerine dönecek şekilde doğru planın uygulanması gerektiğini söyledi.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'de kalmak isteyen Suriyelilerle ilgili açıklamasını eleştirdi.

Özel, "Erdoğan'ın 'kalanlar başımızın üstünde' yaklaşımını reddediyorum. Onlar Türkiye’deki bu vatandaşlarının aşının üzerinde oturuyorlar. Dünya para vermeye hazır, Avrupa iş birliğine hazır. Herkes memleketine dönecek. Bizim yoksulumuz bize yeter senin başının üzerinde oturanlar bizim başımızın üzerinde oturamaz." şeklinde konuştu.

'SIĞINMACILARIN DÖNECEĞİ DOĞRU PLANIN UYGULANMASI GEREKİYOR'

Özgür Özel'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

Erdoğan'a sesleniyoruz, Suriye'nin hızlı şekilde hem askeri hem siyasi istikrara kavuşması ve orayı dünyadan bulunacak kaynaklarla hızla yaşanılabilir bir hale gelmesi ve Türkiye'de tüm sığınmacıların ülkelerine dönecek şekilde doğru planın uygulanması gerekiyor. Erdoğan'ın 'kalanlar başımızın üstünde' yaklaşımını reddediyorum. Onlar Türkiye’deki bu vatandaşlarının aşının üzerinde oturuyorlar. Dünya para vermeye hazır, Avrupa iş birliğine hazır. Herkes memleketine dönecek. Bizim yoksulumuz bize yeter senin başının üzerinde oturanlar bizim başımızın üzerinde oturamaz. Nokta.

'SURİYELİ SIĞINMACILAR ÜZERİNDEN YENİ SEÇMEN POTANSİYELİ'