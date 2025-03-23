Türkiye'nin gündemindeki yolsuzluk ve terör soruşturmasında karar verildi.

Soruşturma kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluktan tutuklandı.

İmamoğlu hakkında savcılık tarafından Terör soruşturması kapsamında istenen tutuklama kararı ise reddedildi.

Gündeme bomba gibi düşen gelişmeden sonra kararı Çağlayan Adliyesi'nde bekleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

KAYYUM İHTİMALİ ORTADAN KALKTI

Özel, İmamoğlu'nun terör soruşturmasından serbest bırakılmasıyla kayyum ihtimalinin ortadan kalktığını söyledi.

Özel, şöyle konuştu:

Terör iddiasından tutuklama talebi reddedildi, adli kontrol dahi yok ama diğer dosyadan tutuklanmasına karar verdiler.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yönetme iradesine bir kayyum atama ihtimalinin ortadan kalkması yönünden önemlidir. Başkanın hızla özgürlüğüne kavuşması için gerekli itirazlar yapılacaktır. Bu itirazlar hem hukuki hem toplumsal olacak.