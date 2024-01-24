Özgür Özel-Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesinin detayları ortaya çıktı CHP içerisinde bazı milletvekillerinin, belediye başkan adaylarının belirlenme sürecinde ön seçim yapılmaması nedeniyle rahatsız olduğu biliniyor. Özgür Özel'in de Kılıçdaroğlu'yla yaptığı görüşmede konuyla ilgili eski CHP liderinden akıl aldığı öğrenildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

CHP'de genel seçimlerin ardından kurultay sürecine gidildi ve Kemal Kılıçdaroğlu koltuğunu Özgür Özel'e devretti.

Daha sonra Ankara'da bir ofis açan Kılıçdaroğlu, siyaset dünyasından uzak kalmıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise parti içindeki aday belirleme kriziyle uğraşıyor.

Bilindiği üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel, genel başkan seçilmeden önce 'ön seçimin teminatı olacağı' sözünü vermişti.

Ön seçim sözünden vazgeçti, partide kriz çıktı

Ancak Özel, genel başkan seçildikten sonra sürecin uygun olmadığını belirterek ön seçim uygulamasını rafa kaldırdı.

Özel bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir görüşme gerçekleştirdi.

Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Tesisleri’nde baş başa yenen yemekte, parti içerisindeki son durum ve yerel seçimlerin değerlendirildiği aktarıldı.

Kılıçdaroğlu'na danıştı

Özel'in, parti içerisinde yaşanan aday belirleme krizi konusunda Kılıçdaroğlu'ndan fikir aldığı öğrenildi.

Ön seçim yapılmamasından rahatsız olan bazı milletvekillerinin endişelerini Kılıçdaroğlu'na ileten Özel, 31 Mart'a kadar CHP'de birlik ve beraberliğin sağlanması konusunda Kılıçdaroğlu'nun tavsiyelerini dinledi.

Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Halk TV yazarı Fikret Bila da, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile selefi Kemal Kılıçdaroğlu arasında iki gün önce gerçekleşen görüşmenin diğer detaylarını paylaştı.

"Adayların belirlenmesi sürecine kurultayın gölgesi düşmemeli"

Görüşme talebinin Özel'den gittiği öğrenilirken, iki ismin de CHP'nin yerel seçimlere birlik ve beraberlikle götürülmesi gerektiği konusunda ortak fikirde olduğunu paylaştı.

Bila, daha sonra, "Bu süreçte özellikle adayların belirlenmesi sürecine kurultayın gölgesinin düşmemesi gerektiği de Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmeleri arasında önemli yer tutuyor." sözleriyle görüşmeye ilişkin notları aktarmaya devam etti.

Bila son olarak ise, "Özel'in bu konuda Kılıçdaroğlu ile aynı düşüncede olduğunu da belirtmek gerekir. CHP'nin güçlü olduğu il ve ilçelerde adayların açıklanmamış olması sık sık parti içinde de kamuoyunda da konu ediliyor." ifadelerini kullandı.