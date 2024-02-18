Özgür Özel, kendisine hediye edilen sazı öptü! İlignç anlar... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da katıldığı cemevi açılış töreninde, kendisine hediye edilen sazı öperek görevliye teslim etti.

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ensonhaber.com

Yerel seçim havası CHP'de dengeleri değiştirdi.

Ana kademede yer alan önemli isimleri küstüren ve istifalarına neden olan Özgür Özel, Ankara'da cemevi açılış törenine katıldı.

Ankara'da Pir Sultan Abdal Cemevi’nin açılış törenine katılan Özel, burada kısa bir konuşma da gerçekleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra partiden alevileri tasfiye ettiği iddia edilen Özel, çok sayıda Alevi aday gösterdiklerini söylemişti.

Özel dün gerçekleşen açılışta ise "Cemevlerinin yasal bir ibadethane kabul edilmesine kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz." dedi.

Sazı öptüğü anlar gündem oldu

Gerçekleştirilen açılış sonrasında CHP Genel Başkanı Özel'e, Alevilikte özel bir yeri olan saz hediye edildi. Özel, kendisine verilen sazı öptü.

Sazı öptükten sonra görevliye teslim eden Özgür Özel'in o anları, sosyal medyada gündem oldu.

Özgür Özel: Omuza omuzayız

Açılışta sazı öptükten sonra konuşma yapan Özel, şu ifadeleri kullandı:

Omuz omuza kol kolayız. Daha önce Serçeşme Cemevi, şimdi Pir Sultan Abdal Cemevi'ni Türkiye'de kamu bütçesiyle yapmaya cesaret eden belediye başkanımızı yürekten alkışlıyorum.

"Pir Sultan Abdal Cemevi’nin karşısından binlerce candan aldığım enerjiyle..."