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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ardahan Göle'de parti binasını ziyaret etti.

Konuşma yaparken bir vatandaş CHP Lideri Özgür Özel'e tepki gösterdi.

Ekonomik sorunlardan bahseden vatandaş, "Ekonomik olarak bizim tek bağlı olduğumuz yer hayvancılık. Halka inip halkın sorunlarını dinlemeniz lazım." dedi.

ARDAHAN PROGRAMINDA VATANDAŞLA TARTIŞTI

O anlarda Özel, "Nereden biliyorsun yapmadığımı?" diye sordu.

"Yeni politikalar üreteceksiniz" diyerek devam eden vatandaş daha sonra, "Benim sizden ricam canınızı sıktım kusura bakmayın, biz sizi yıllarca dinlemişiz siz de bizi 2 dakika dinleyin." ifadelerini kullandı.

"GENEL BAŞKAN KONUŞUYOR DİNLESENE"

Devamında sinirlenen CHP lideri Özel, "Genel Başkan konuşuyor, dinlesene" diyerek çıkıştı.

O anlar böyle kaydedildi.