Özgür Özel'den 'Kılıçdaroğlu aday olsun' diyen vatandaşa tepki

CHP'li Özgür Özel, Kayseri’de esnaf gezisinde kendisine "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına adaylığını koysun" diyen esnafa "Alın bunu buradan" diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Resepsiyonu’na katıldı.

CHP'li Milletvekili Özgür Özel, parti binasında yaptığı toplantının ardından esnaf ziyareti yaptı.

"O CHP’lilerin bileceği iş"



Özgür Özel, yaptığı ziyaretler sırasında bir esnafın "Bir partinin temsilcisi olarak geziyorsunuz. Başımızın üzerinde yeriniz var. Bizler sizin adayınızı tanımak istiyoruz. Eskiden kadınlar hamile kalınca cinsiyet öğrenmek için hocalara giderlerdi, sizin adayınız da öyle oldu. Biz adayınızı tanımak istiyoruz. Vatandaş olarak kendi görüşümü söylüyorum. Genel başkanınızı değiştirin. Yoksa boşuna emek harcarsınız." sözlerine,"O CHP’lilerin bileceği iş." diyerek cevap verdi.

"Alın bunu buradan"

Diğer yandan bir vatandaşın "Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına adaylığını koysun" demesi üzerine CHP'li Özel’in "Alın bunu buradan." sözlerini kullanmasıyla arbede çıktı.

İHA'nın haberine göre; çevrede bulunan vatandaşlar da adaylık konusunda partililere tepki gösterdi.



