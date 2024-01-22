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Kemal Kılıçdaroğlu döneminin sona ermesiyle birlikte CHP'de Aleviler dışlanıyor.

Özellikle Ekrem İmamoğlu destekçileri, Alevileri partiden uzaklaştırma çabasına girdi.

Bölünmenin giderek artması üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel harekete geçti.

Hemen Tunceli'de bir program ayarlayan Özgür Özel, Kamer Genç'in anmasına katıldı.

Özgür Özel, katılımcıları "Değerli Dersimliler(Tunceli) hepiniz hoş geldiniz." sözleriyle selamladı.

Özel'in, Tunceli yerine 'Dersim' kelimesini kullanması dikkat çekti.

"Aman Kemal Bey’e vefalı olun!"

Özel'in gündeminde, son dönemde parti içinde Alevilerle ilgili çıkan tartışmalar vardı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongrede yenilmesinden sonra Aleviler için parti içinde çirkin ifadeler kullanılması, Alevi topluluklarından büyük tepkilerini çekmişti.

Özel, kendilerine 'Kılıçdaroğlu'na vefasızlık yapmayın' uyarılarının çok sık geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Partisini iktidar yaparak vefamızı göstereceğiz"

Herkesin bizden bir beklentisi var... Şunu söylüyorlar: 'Aman Kemal Bey’e vefalı olun!' hep şunu söylüyorum:



Vefanın nasıl gösterileceğine ilişkin çok tarif var. Ama benim anladığım vefa şu: Bir genel başkana vefa, partisini iktidar yaparak olur. Biz partisini Nazımiye'de Tunceli’de ve Türkiye’de iktidar yapacağız.