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Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.

Gündeme ilişkin mesajlar veren Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklamasına ilişkin olayı "düşman hukuku" olarak değerlendirdi.

"YAPILAN İŞTE USULSÜZLÜK YOK"

Özel, "Belediye başkanlarının sorumlulukları belli, ihale sorumluları da belli. Yapılan işte de usulsüzlük yok." dedi.

CHP lideri, zamları ve asgari ücreti de eleştirerek hükümete tepki gösterdi.

Özel daha sonra dalga konusu olan kırmızı kart kampanyasına devam etti.

'KIRMIZI KART KAMPANYASI MÜTHİŞ BÜYÜDÜ'

Özel'in sözlerinin devamı şöyle