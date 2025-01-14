CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu.
Gündeme ilişkin mesajlar veren Özel, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklamasına ilişkin olayı "düşman hukuku" olarak değerlendirdi.
"YAPILAN İŞTE USULSÜZLÜK YOK"
Özel, "Belediye başkanlarının sorumlulukları belli, ihale sorumluları da belli. Yapılan işte de usulsüzlük yok." dedi.
CHP lideri, zamları ve asgari ücreti de eleştirerek hükümete tepki gösterdi.
Özel daha sonra dalga konusu olan kırmızı kart kampanyasına devam etti.
'KIRMIZI KART KAMPANYASI MÜTHİŞ BÜYÜDÜ'
Özel'in sözlerinin devamı şöyle
Mersin’deyiz sabah erken saat. Bine yakın partili Mersin’de toplanmış. 3’te orada konuşacağız orası önemli. Bir büyük başlangıcı birlikte yapacağız bir sürprizimiz var. Bunu sosyal medya birazcık da tıklanmak isteyen siteler CHP’nin sürprizi falan. Şu anda bakıyoruz çok da memnunuz müthiş büyüdü. Dün sanayi ve teknoloji bakanı bana yeşil kart göstermiş. Bak diyor Özgür Özel bu KAAN uçağımızın milli kartı yeşil kart.
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