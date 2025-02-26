Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özel'in gündeminde kılıçlı yemin töreni nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen teğmenler vardı.

Özel, teğmenlerin ihracı ve Korgeneral Tevfik Algan'ın emekli olması üzerinden Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nu hedef aldı.

"GÜNÜ GELİNCE HESABINI SORMAK İÇİN SİZİ NOT EDİYORUM"

Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun teğmenlerin ihracı ve Korgeneral Tevfik Algan'ın emekli olması için baskı yaptığını söyledi.

Özel, "Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil bedduasını almış adamlarsınız. Günü gelince hesabını sormak için sizi not ediyorum" dedi.

"NE YAPTIĞINIZI BİLİYORUM"

Özel'in konuyla ilgili ifadeleri şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Mustafa Kemal'in askerleri, 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye ant içen 5 teğmeni ihraç ettiler, biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu'nun başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı'ydı, Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca, bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan'ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan'ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi. Ben buradan sadece şunu söylüyorum: O süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum ve onlara, onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız.

"SİLAH ARKADAŞLARIMDAN DUYUYORUM"