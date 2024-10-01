Özgür Özel: Makama saygıdan dolayı ayağa kalktık Özgür Özel, TBMM açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'a girişinde ayağa kalkan CHP'lilerin tutumunun makama saygıdan dolayı gerçekleştiğini söyledi.

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Haber Merkezi

Son dakika haberine göre TBMM yeni yasama yılına başladı.

TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Erdoğan'ın Genel Kurul'a girişinde önceki yıllarda ayağa kalkmayan CHP'liler bu yıl ayağa kalktı.

Ayağa kalkan fakat alkışlamayan CHP'lilerin bu tutumu yine çok konuşuldu.

"MAKAMA SAYGI İÇİN AYAĞA KALKTIK"

Toplantı çıkışında konu CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Özel, "Makama saygıdan dolayı ayağa kalktık." dedi.

"MAKAMA SAYGISIZLIK YAPMAYACAĞIMIZI SÖYLEMİŞTİK"

Özel, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

Makama saygıda bir eksik yapmayacağımızı söylemiştik. Cumhurbaşkanı'nın yeminine uygun şekilde geldiğinde karşılamamızı ona uygun bir konuşma yapacağını da umarak ayakta yaptık.



Konuşması bir parti genel başkanı konuşması sınırları içindeydi rahatsız edici söylemler olmamakla birlikte... O yüzden giderken ayağa kalkma gereği duymadık.