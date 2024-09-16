DHA

Türkiye'de sıkça gündem olan konulardan biri de aşiret düğünleri...

Altın ve dövizde yaşanan hareketlilik devam ederken, yoğun katılımın olduğu düğünlerde adeta takı yarışı oluyor.

CHP Mardin eski İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan’ın oğlu Azad Kılınçarslan, Nurhan İlhan ile Mardin’in Kızıltepe ilçesinde düzenlenen düğün töreniyle dünya evine girdi.

ÖZEL MARDİN'DE DÜĞÜNE KATILDI

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ailelerin yakınları katıldı.

Kente gelen Özel ve beraberindekileri, Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda CHP İl Başkanı Mahmut Duyan ve partililer karşıladı.

NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Buradan düğünün yapıldığı salona geçen Özel ve beraberindekiler, genç çifti tebrik ederek, ailelere ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.

Özel ve beraberindekiler, çiftin nikah şahidi oldu.

ALTINLAR GÜNDEM OLDU

Özel'in katıldığı düğünde geline takılan altınlar ise sosyal medyada gündem oldu.

"MARDİNLİLER ARTIK SADECE BİZE SELAM DEĞİL, OY DA VERECEK"

Çiftin nikah şahitliğini yapmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirten Özel, Azad Kılınçaslan’ın aynı zamanda partisinin il sekreteri olduğunu belirterek şunları söyledi:

Mehmet Kılınçaslan, CHP'de büyük emekleri olmuş, CHP bayrağını hiç yerde bırakmamış, partimizi burada en iyi şekilde temsil etmiş bir yol ve siyaset arkadaşımız, hususi yaşamda da hepimize, partimize emeği olan bir büyüğümüzdür. İl Başkanımız Sayın Mahmut Duyan ile davetiyeyi getirdiklerinde çok sıkışık bir program vardı ama 'Bize bu düğüne gitmek düşer, bir yolunu bulacağız' dedim. Azad, babasının bıraktığı yerden devam ediyor. İnşallah daha büyük başarılar gösterecek. Bu salonda partimize, şahsıma, milletvekillerimize, belediye başkanımıza gösterilen ilgiden görüyorum ki artık Mardinliler sadece bize selam vermeyecekler bundan sonra oy da verecekler. Bu aile cüzdanını partimizin genel kabulü üzerine Nurhan kardeşime teslim ediyorum. Bu cüzdanı Nurhan saklayacak, ona emanet ediyorum. Nurhan'ı da Azad'a emanet ediyorum. Allah mesut etsin.