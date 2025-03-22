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CHP'de çalkantılı süreç devam ediyor...

Terör ve yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu ifade verirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay kararı aldığını açıkladı.

EMNİYET GÜÇLERİNE SALDIRDILAR

Özel’in sokak çağrısı nedeniyle sokaklar karıştı.

Güvenlik güçlerine saldıran şahıslar gözaltına alınırken çok sayıda polis de yaralandı.

SARAÇHANE'DE KONUŞTU

Gözaltı sürecinin son gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane’deki İBB binasında gazetecilere soruşturma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Ekrem İmamoğlu'na bükemediği bileği yargı sopasıyla kırmak için saldırıyorlar." diyen Özel, dosyada adı geçen isimler için, "Öyle isimler var ki, Ekrem Başkan'a da soruyorlar ‘Bunu tanıyor musun?’ Herkes birbirine soruyor, bu nerden çıktı bu kim diye." ifadelerini kullandı.

Dosyada bir gizli tanığın, bir firma yetkilisini naylon faturayla suçladığını anlatan Özel, firma yetkilisinin de gözaltına alındıktan sonra şubeden serbest bırakıldığını ileri sürdü.

SERT İFADELER KULLANDI

Özel, konuşmasının sonunda ise ana akım medyaya parmak sallayan ifadeler kullandı.

Bir muhatap aradığını ve bulamadığını söyleyen Özel, yayın organlarını izletmemekle tehdit etti.

"KANALLARI İZLEYENLERİN YÜZDE 70'İ CHP'Lİ"

Özel ayrıca, yayın organlarını izleyenlerin yüzde 70'inin CHP'li olduğunu savundu.

"MERKEZ MEDYAYA BURADAN SÖYLÜYORUM"

Özgür Özel, medyaya tehdidinde şu ifadeleri kullandı:

Buradan merkez medyaya sesleniyorum. Bütün reklamları belli bir gelir seviyesinin, belli bir eğitim seviyesinin üzerinden alırsın. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni yüzde 70 seni izler. Oraya çıkardığın iki yorumcuyla denge kurar gibi yaparsın. Bu soruşturmada bütün suçu bize yıkarsın. Daha hiçbir şey yokken gizliyken. Burada söylüyorum. Merkez medyaya, haber kanallarına. Bu haberleri görmeyin, yapmayın.

"İZLETİRSEM NAMERDİM"