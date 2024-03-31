Özgür Özel, memleketi Manisa'da oyunu kullandı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da ailesiyle birlikte sandığa gelerek oyunu kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye sandık başına gidiyor...

Sabah saat 08.00'de oy verme işleminin başlamasıyla birlikte sandıklara gidiliyor.

O isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel.

Ailesiyle birlikte oyunu kullandı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda ailesi ile birlikte oy kullandı.

Eşi ve kızına öncelik veren Özel kendisine sıra gelince oy pusulası ve zarfını alarak kabinde oyunu kullandı.

Daha sonra oyunu sandığa atan Özel okulun önünde bir de basın açıklaması yaptı.

"Seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşmesini temenni ediyorum"

Seçimlerin olaysız ve sakin bir şekilde geçmesini temenni eden Özgür Özel şu ifadeleri kullandı: