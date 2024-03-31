Türkiye sandık başına gidiyor...
Sabah saat 08.00'de oy verme işleminin başlamasıyla birlikte sandıklara gidiliyor.
O isimlerden biri de CHP Genel Başkanı Özgür Özel.
Ailesiyle birlikte oyunu kullandı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, oyunu Manisa merkez Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda ailesi ile birlikte oy kullandı.
Eşi ve kızına öncelik veren Özel kendisine sıra gelince oy pusulası ve zarfını alarak kabinde oyunu kullandı.
Daha sonra oyunu sandığa atan Özel okulun önünde bir de basın açıklaması yaptı.
"Seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşmesini temenni ediyorum"
Seçimlerin olaysız ve sakin bir şekilde geçmesini temenni eden Özgür Özel şu ifadeleri kullandı:
"Değerli basın mensuplarım hepinize merhabalar, iyi bir pazar diliyorum. Vatandaşlarımız yerel yöneticilerini seçmek için sandık başındalar, demokrasi şölenine katılan herkese teşekkür ediyoruz. Seçmenden oy isteyen herkese başarılar diliyoruz. Yüksek seçim kurulunu takip ediyoruz sayın başkanın ifadesiyle seçimin sorunsuz ilerlediği söyleniyor. Herkesi bugün sakinliğini korumasını, seçimin huzur ve güven içinde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Elbette sevinç gösterileri olacaktır. Kazanma sevincinde tüm vatandaşlarımızı silahlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Bugün sandıkta belki 20-30 milyon kişiyiz yarın 84 milyon kişiyiz. Seçim geride kalacak önümüze bakacağız."
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış