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Özgür Özel milletvekiline sinirlendi: Dur abi, biliyorum

Özgür Özel milletvekiline sinirlendi: Dur abi, biliyorum Kilis'te bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, kulağına bir şeyler fısıldayan Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e "Dur abi, biliyorum" diyerek tepki gösterdi. Özel'in o anlardaki gergin tavırları dikkat çekti.