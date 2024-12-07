CHP Genel Başkanı Özgür Özel, programlarını Kilis'te sürdürdü...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sabah saatlerinde havayoluyla Gaziantep'e geldi.
Buradan birtakım ziyaretlerde bulunmak için Kilis'e geçti.
PARTİLİLER EŞLİK ETTİ
İl Başkanları Toplantısı kapsamında kente gelen Özel, CHP'li belediyelerin karşılaştığı engellere ve Kilis Belediyesi'nin çalışmalarına dikkat çekti.
Özel'e CHP Gaziantep İl Başkanı Reis Reisoğlu, Milletvekili Melih Meriç ve Hasan Öztürkmen ve partililer eşlik etti.
YAPILAN HATIRLATMAYA SİNİRLENDİ
İl Başkanları Toplantısı sonrası basın açıklamasında bulunan Özgür Özel, "Eski hal binasının olduğu yere Gazi Mustafa Kemal Atatürk kongre merkezini yapıyoruz" dedi.
Özel, bu sırada Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in kendisine "Bugün Kilis'in kurtuluş günü" diyerek hatırlatma yapmasına sinirlendi.
"DUR ABİ BİLİYORUM"
Özel de Meriç'e "Dur abi, biliyorum" diyerek tepki gösterdi.
Özel’in Meriç’e sert bakışı da dikkatlerden kaçmadı.
GÜNDEM OLDU
Özel’in gergin anları ise canlı yayında kameralara böyle yansıdı.
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