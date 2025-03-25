Özgür Özel milli markalara yönelik boykot çağrısı yaptı

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturması kapsamında operasyonlar yapıldı.

Bu operasyonlarda da gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi.

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de sokak çağrıları yapmaya başladı.

Provaktörleri sokağa çağıran Özel, bununla da kalmadı ve boykot çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ DURSUN DİYE...

Türkiye ekonomisinin durması için boykot çağrısı yapan Özel, milli markaların adını hem dün hem de bugün verdi.

Özgür Özel kendi seçmeninden, yerli ve milli markaları boykot etmesini istedi.

BOYKOT ÇAĞRISINI GRUP TOPLANTISINDA YENİLEDİ

Bugün gerçekleştirdiği grup toplantısında konuşan Özel, milli markalara yönelik boykotu yeniledi.

Türkiye'de ekonominin durması için elinden geleni yapan Özel, grup toplantısında yaptığı açıklamada şöyle dedi:

İmamoğlu milyonluk villada gözaltına alındı. İletişime bak. A Haber başta, TRT, TGRT... Alkış olur da bu yuhalama falan burada olmaz, grup toplantısı bu.

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