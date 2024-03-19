Özgür Özel montaj dedi ama... Artvinliler: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy var! Artvin'de vatandaşlarla bir araya gelen Özgür Özel, "Erdoğan'a oy var mı?" diye sorunca, yine "Evet" cevabını aldı. Özel'in şaşkınlığı dikkati çekti.

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ensonhaber.com

Yerel seçimler için sahaya inen isimlerden birisi de CHP Genel Başkanı Özgür Özel...

Şehirleri gezerek vatandaşlarla bir araya gelen Özel, dün Antalya'da konuştu.

Burada vatandaşlara "Erdoğan'a oy var mı?" diye soran Özel, "Var" cevabını alınca sinirlendi.

Bugün ise Artvin'de vatandaşlarla bir araya gelen Özel, bir kez daha aynı soruyu sordu.

Özgür Özel "montaj" dedi ama...

Özel konuşmasında, "Geçen gün soruyorum; Erdoğan'a oy var mı? Yok diyorsunuz ya montaj yapmışlar 'Var' diyorlar.

Diyor ki; Özgür Özel sordu Antalya'daki emekliler oy vereceğini söyledi." dedi. Ardından aynı soruyu Artvin'de de soran Özel, bir kez daha "Var" cevabını aldı.

Artvin'de de "var" cevabı geldi

Özel Artvin'deki vatandaşlara, "Erdoğan'a oy var mı?" diye sordu. Vatandaşların "Var" diye bağırmasının ardından ise Özel şaşırarak "Aha" cevabını verdi.