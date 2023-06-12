Özgür Özel muhalefet liderliğine talip! 'Değişim' dedi... İsmail Küçükkaya'ya konuşan CHP'li Özel, Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyen siyasiler arasında. Özel'in genel başkanlık planları kurduğu aktarıldı.

ensonhaber.com

Milli irade, 28 Mayıs seçimlerinde yeniden "Erdoğan" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Cumhurbaşkanı seçilirken, muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise yenilgilerinin arasında bir yenisini daha ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında defalarca hüsrana uğrayan Kılıçdaroğlu için "istifa" yankısı başladı.

Muhalif seçmenin beraberinde, CHP'li siyasi isimler Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesi yönünde bir çağrı başlattı.

İmamoğlu da değişim dedi

"Değişim" çağrılarından biri de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.

"CHP Genel Başkanlığına aday mısınız?" sorusuna "Benim aday olduğum tek şey var, ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" ifadeleriyle cevap veren İmamoğlu, CHP Liderliğine yeşil ışık yaktı.

Liderlik koltuğu kapışılıyor

Değişim ve istifa yankıları sürerken, bir adımı da CHP'li Özgür Özel attı.

Halk TV'den İsmail Küçükkaya'ya konuşan Özel, "Değişim cesaretli, kararlı ve vefalı olmalı. Kemal Kılıçdaroğlu incitilmemeli" dedi.

"Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız"

Küçükkaya'nın aktardığına göre Özel, "Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Hiçbir şey olmamış gibi davranırsak seçmen hepimizi siler atar. Hepimizin birbirimizle hukuku, birbirimize borcu var. Ancak en büyük borç vatana olan borç" dedi.

Özel'in "Üzerime düşen sorumluluğu yapmaya hazırım" dediğini aktaran Küçükkaya, Özel ile olan diyaloğunu "'Genel Başkanlık da dahil mi?' dedim, 'Genel Başkanlık da dahil' dedi" sözleriyle anlattı.